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烏8歲男童「戰爭日記」畫出心碎景象　公嬤雙亡！他仍堅強微笑

▲▼烏克蘭馬力波（Mariupol）一名8歲男童寫下戰爭日記曝光，雖然面臨殘酷戰火，卻仍充滿正能量，令人相當鼻酸。（圖／翻攝自推特／@HannaLiubakova）

▲烏克蘭馬力波（Mariupol）疑似是由一名8歲男童所撰寫的戰爭日記，近日在網路上曝光。（圖／翻攝自推特／@HannaLiubakova，下同）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭飽受砲彈摧殘的南部港市馬力波（Mariupol），目前僅剩亞速鋼鐵廠中仍有烏軍駐守抗俄，其餘地區全落入俄方控制。近日，疑似是當地一名8歲小男孩的「戰爭日記」曝光，文中提到祖父母離世，還畫出提槍士兵、高樓倒塌、滿地屍體的畫面，但他每天醒來「仍微笑面對一切」，充滿正能量卻引人鼻酸。

▲▼烏克蘭馬力波（Mariupol）一名8歲男童寫下戰爭日記曝光，雖然面臨殘酷戰火，卻仍充滿正能量，令人相當鼻酸。（圖／翻攝自推特／@HannaLiubakova）

根據《每日郵報》報導，馬力波的攝影師索斯諾夫斯基（Evgeny Sosnovsky）在當地發現並拍攝了由一名8歲男童撰寫的日記，短短幾頁的文字搭配手繪插圖，內容令人心碎。男童畫出被夷為平地的房屋與高樓，建築物燃燒著，地上倒臥著屍體，戰地中有士兵持槍，還有坦克車和直升機。另一幅畫則有一群人圍著生日蛋糕，似乎是開心的慶生派對。

▲▼烏克蘭馬力波（Mariupol）一名8歲男童寫下戰爭日記曝光，雖然面臨殘酷戰火，卻仍充滿正能量，令人相當鼻酸。（圖／翻攝自推特／@HannaLiubakova）

這名身分未明的男童在日記中寫下「戰爭」二字，還把馬力波稱為「心愛的城市」。文中提到，「我的2隻狗和祖母Galya去世了。」男童在開頭寫了「數字3」估計是代表日期為4月3日，「星期天：我睡得很好，醒了過來，展露微笑，起床了。」接著寫到了「數字25」，「今天我讀了25頁的書。然後，我的祖父去世了。」

▲▼烏克蘭馬力波（Mariupol）一名8歲男童寫下戰爭日記曝光，雖然面臨殘酷戰火，卻仍充滿正能量，令人相當鼻酸。（圖／翻攝自推特／@HannaLiubakova）

男童接著寫，「我的背上有一個傷口，皮膚被撕裂開了。姐姐的頭部受傷，媽媽手臂上的一塊肉不見了，腿上也有個洞。」這名男童表示，他們必須自行為傷口換藥，先是38歲的媽媽，他是第2個，接著是15歲的姊姊。他補充，「順帶一提，我有個女朋友薇卡（Vika），她很有趣，是我們的鄰居，她父母人都很好。」

隔天，男童又寫了日記，「4日，星期一：我像昨天一樣醒來，帶著微笑。順便說一下，我的生日就快要到了。」日記曝光後引起各界人士與全球網友關注，儘管一家人在馬力波躲避戰火的日子如此艱困且殘酷，男童仍保持著正面態度面對每一天，努力展露微笑，他的字裡行間與一筆一畫都令人感到鼻酸。

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