撞見7歲女兒「全裸躺床」發現男友是狼　女氣瘋追撞：要殺了他！

▲女回家目睹震撼畫面，開車追撞男友。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名女子回家時，目睹男友和7歲女兒全裸在床上的震撼畫面，氣得她開車追人，報案時在電話中激動表示，「你們快來，不然我就會殺了他，我一定會殺了他」，撞到人後突然掛斷電話。警方後來好不容易才找到報案女子下落，並將涉案男子依性侵兒童罪逮捕。

這起事件發生在2021年8月8日凌晨1時，拉伯克郡(Lubbock)警方接到一名女子來電，她在報案專線中對一名男子激動大喊，「你對她做了什麼」，然後又對接線人員表示，她發現同居男友和7歲女兒全裸躺在床上，希望員警能快點到現場把人逮捕。

接線人員詢問女子與女童情況是否安全時，突然聽到一聲巨響，接著傳出女童哭泣聲。報案女子過了一會才告訴接線人員，「請派救護車來，他突然跳到我的車上，撞到人了」，通話便突然結束，接線人員後來多次回撥電話都沒有人接聽。由於報案女子後來一直迴避警方，直到今年3月才終於同意讓女兒接受法醫偵訊、調查案件。

警方3日表示，根據受害女童證詞，目前已依兒童性侵罪將29歲男子德爾默(Delmer Orlando Ortiz Licona)逮捕到案，雖然女童指證歷歷，然而德爾默卻一直強調自己是無辜的，且不肯配合調查，所以最後發出逮捕令逮捕，目前關押在拉伯克郡監獄中候審，不過他在監獄中被登記的名字是奧蘭多(Orlando Delmer-Ortiz)而非德爾默，案件待後續調查中。