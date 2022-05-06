南非海岸驚現深海巨怪！全長3.5公尺、長滿尖銳利齒　恐怖畫面曝光

記者葉睿涵／綜合報導

南非Kommetjie海岸上週有一隻罕見的巨型魷魚被離奇沖上岸，這隻白色的深海巨怪長達3.5公尺，吸盤上還長滿尖銳的利齒，嚇壞了不少在海邊遊玩的旅客，也吸引了不少人前去一探究竟。

綜合外媒報導，南非被沖上海岸的巨魷體型大得驚人，牠同時也是世上最難以捉摸的深海生物之一，人們一般在海邊很難見到牠的蹤影，就連研究人員也是到2001年才首次見到活著的深海巨魷。

沙灘上的遊客在見到這隻巨魷後都驚訝不已，有的嚇得連忙逃走，但也有不少人被其吸引後圍在牠的身邊圍觀這頭巨獸。當地44歲女子保盧斯（Ali Paulus）在得知巨魷的消息後，立刻帶著自己一對著迷於野生動物的兒子，一同前往海灘去一探究竟。

Incredibly rare giant squid monster with razor-sharp teeth terrifies beachgoershttps://t.co/MUPN000H8D pic.twitter.com/DWnGpjMtjY — Daily Star (@dailystar) May 6, 2022

保盧斯表示，「我從來沒見過這樣的東西，這隻魷魚讓我印象最深刻的是牠們觸鬚吸盤內居然還長了鋒利的牙齒，真是讓人深感驚奇。不過可惜的是，巨魷在被沖上岸時就已經死去，我猜這隻大魷魚是被船隻的螺旋槳擊中後死亡的。」

來自好望角防止虐待動物協會（SPCA）的野生動物官員弗里德曼（Jon Friedman）表示，由於有些漁民在巨魷沖上岸後，就立刻割走了魷魚的肉和重要器官，「這些部分本可以讓我們了解牠的年齡、飲食和死亡原因」，但他現在只能為博物館「搶救出一些組織樣本」，還好保盧斯及時地拍了幾張照片。

外媒猜測，儘管這隻長達2公尺的巨魷對人類來說相當巨大，不過與其他巨型魷魚相比，牠應該只是一隻還沒有完全長大、只有2歲大的魷魚，因為一般而言，成年的巨型魷魚體長可達13公尺，幾乎是這隻巨魷的6倍大。

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