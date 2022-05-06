俄證實「首名女兵」死訊！　27歲美艷女軍醫戰死馬力波

▲瓦倫蒂娜2月自願加入人民軍「為國效力」。（圖／推特）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯媒體證實，在烏克蘭戰爭中出現首名殉職女兵。這名年僅27歲的女性士兵被俄軍派到烏克蘭前線擔任軍醫，但4月中旬在馬力波遭受炮擊死亡。由於她的丈夫去年才剛在戰爭中逝世，因此她年僅8歲的兒子將被帶回沃羅涅日（Voronezh），並交由祖母扶養。

根據《每日郵報》報導，現年27歲的瓦倫蒂娜（Valentina Galatova）出生於西伯利亞，並在沃羅涅日長大。她2014年和丈夫一同搬到烏克蘭東部的親俄分離地區頓內茨克（Donetsk），並在那裡生下兩人的兒子。瓦倫蒂娜在頓內茨克攻讀心理學學位，而她的丈夫則是服役於頓內茨克人民共和國的武裝部隊。

▲瓦倫蒂娜的丈夫也在戰爭中殉職。（圖／推特）



不幸的是，瓦倫蒂娜的丈夫2021年不幸在一場與烏克蘭軍隊的跨境爭鬥中殉職，留下瓦倫蒂娜和他們年僅8歲的幼子。而瓦倫蒂娜本人則是於今年1月修得心理學學位，正式畢業。

普丁2月24日宣布正式進攻烏克蘭，完成學業的瓦倫蒂娜便自願加入人民軍，隨後被派往烏克蘭。據悉，瓦倫蒂娜是被派到南方濱海大城馬力波，也是被俄軍破壞得最嚴重的烏克蘭城市之一。

由於俄羅斯規定，女性不可以參與戰鬥，因此瓦倫蒂娜便在前線擔任軍醫。歷經2個月的戰火，俄羅斯媒體5月4日報導，瓦倫蒂娜不幸在4月14日執行戰鬥任務時，遭到炮擊身亡，留下獨子。報導中則提到，瓦倫蒂娜的兒子將會被送回老家沃羅涅日，並交由祖母扶養。

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