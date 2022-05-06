罹怪病癱瘓！她遭父母「扔沙發12年」...全身腐爛「融化」座位孤獨死

▲罕病女最終慘死在沙發上，身體甚至和沙發「融合」在一起。（示意圖／達志影像）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

美國近日發生一起恐怖案件！一名罹患罕見疾病而全身癱瘓的女子，被她的父母丟棄在沙發上不聞不問長達12年，導致女子全身長滿蛆蟲、腐爛，最終死在沙發上，她的遺體甚至與沙發的洞「融成一體」，場面十分驚悚。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，36歲的萊西·艾倫·弗萊徹（Lacey Ellen Fletcher）患有「閉鎖症候群」（Locked-In Syndrome），使得她除了眼睛可以動之外，其他外都癱瘓，也無法開口說話，平時需仰賴父母希拉（Sheila）和克萊（Clay）照護。

Woman, 36, with Locked-in Syndrome was found dead and FUSED to a couch https://t.co/XLIdctNuit — Daily Mail US (@DailyMail) April 29, 2022

不過，警方在今年1月3日接到希拉和克萊報案，聲稱女兒萊希沒有了呼吸心跳。警方急忙趕往他們位於斯洛特市（Slaughter）的住家，發現萊希最少已經去世12天，屍體呈現半裸的狀態坐在沙發上，且布滿屎尿與蛆蟲，甚至有一些部位因長期褥瘡，早就腐爛見骨，而她的身體也已經和沙發「融合」在一起。

警方從屍體的腐爛程度及現場狀況，推測萊希生前並沒有受到照護，且是被丟棄於沙發「腐爛、等死」，因此以殺人罪名逮捕希拉和克萊。驗屍官驗屍官尤厄爾（Ewell Dewitt Bickham III）表示，「這是我看過最可怕的景象，後來一周我都吃不下任何東西。甚至不必開口說明，只要看照片，就會知道有多殘忍。」

驗屍報告則顯示，萊希至少被丟在沙發長達12年，以至於鄰居都不知道她的存在，且經調查醫院完全沒有萊西16歲後的醫療紀錄。對此，希拉和克萊辯稱是女兒自己不想出門。

希拉和克萊將於下周一面對12人的大陪審團，他們將對希拉和克萊就「過失殺人罪、過失殺人罪或二級謀殺罪」作出裁決。尤厄爾也補充，「希望藉此事讓更多人知道，如果你沒有能力提供護理，那就尋求幫助！而不是殘忍棄置。」