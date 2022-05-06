普丁罕見道歉了！親自通電以色列總理　為俄外長扯希特勒血統致歉

▲以色列方面表示，普丁在通話針對俄國外長稱希特勒為猶太人一事道歉。（資料照／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）最近因聲稱納粹德國領袖希特勒有猶太血統一事，引發以色列強烈譴責。以色列總理班奈特（Naftali Bennett）5日表示，俄國總統普丁已親自為此致歉。外媒指出，普丁可能是擔心以色列會因此改變對俄烏戰爭的中立立場，才會罕見道歉。

根據《衛報》等外媒報導，普丁5日罕見地在與以色列總理班奈特的通話中道歉，並祝賀以色列獨立74週年。事件始於俄國外長拉夫羅夫周日（1日）接受義大利媒體訪問時稱，「（烏克蘭總統）澤倫斯基是猶太人又如何？並不能否定烏克蘭納粹分子的事實，我相信希特勒也有猶太血統，一些最惡劣反猶分子就是猶太人。」此番煽動性言論引起以色列震怒。

▲外媒評論，這是普丁罕見做出讓步。（圖／達志影像／美聯社）

以色列總理班奈特表示，他在通話中與普丁討論了拉夫羅夫的發言，也接受了普丁對此言論的道歉，並感謝普丁澄清了自己對猶太人與大屠殺歷史的態度。另外，班奈特也透露，他要求普丁考慮允許被圍困在馬力波亞速鋼鐵廠（Azovstal）的人撤離，而普丁已經承諾設置平民疏散走廊。

報導指出，這次道歉是普丁罕見的讓步，原因可能是擔心以色列會改變對俄羅斯入侵行動的中立立場，轉而加入制裁或向烏克蘭提供援助的行列。此前，兩國因拉夫羅夫的發言引發外交爭論，以色列外長拉皮德（Yair Lapid）形容此言論「不可饒恕且無恥，是可怕的歷史錯誤。」當地媒體稱，此事可能擾亂以色列對俄烏戰爭的謹慎立場。

不過，俄羅斯5日公布的通話內容中並未提到普丁道歉，根據克里姆林宮，普丁與班奈特針對「烏克蘭局勢」仔細地交換意見，並強調了5月9日「勝利日」的特殊重要性，以及小心翼翼保存過去那幾年的歷史事件真相的重要性，紀念尊重所有殞落的記憶，包含大屠殺的受害者。另外，俄方也提到，基輔政府應下令讓亞速鋼鐵廠的烏軍放下武器。

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