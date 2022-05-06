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快訊／取消電子圍籬今討論　陳時中14:00說明

▲▼指揮中心5/5記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5/6）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。居隔、居檢縮短後，指揮中心規劃讓電子圍籬退場，將於今天找地方衛生局開會；另本土單日確診病例昨天已經突破3萬，是否持續上升，相關情況預期記者會中說明。

目前國內已經取消實聯制，居家隔離也放寬為3+4，居家檢疫則縮短為7+7，然而電子圍籬通常啟動就要三天，陳時中日前坦言有打算讓電子圍籬退場，進一步被問及時程，他說「週五下午邀其各地方衛生局，提出想法來討論。」

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陳時中昨日表示，最早是以清零為目標，現在正在走向與病毒共存，以前是廣泛疫調，現在則是對確診者清重分流，過去幾週已經開始相關措施，評估減壓與各縣市應對狀況。

陳時中昨談到，電子圍籬光是開立需要花一點時間，以前隔離長達10天、14天，前面幾天犧牲效益仍有，但現在時間變短，電子圍籬上下進出，甚至誤報；不過，取消後會不會檢舉通報案子增加，以為少了一項，卻又讓地方少多了一個工作量，反而更麻煩。陳時中說，衛生局討論這大方向轉換，已經有相當共識，但如何往前走，執行面還要討論。

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