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勝利日要秀馬力波戰果　俄急派人清理廢墟！硬攻鋼鐵廠向普丁獻禮

▲▼馬力波。（圖／路透）

▲俄國打算將馬力波當成勝利日的戰果展示，因此政府如今正積極清理已成廢墟的馬力波，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯5月9日的勝利日已迫在眉睫，但總統普丁至今仍未在烏俄戰爭中取得任何拿得出手的進展，因此政府決定將成果較為顯著的馬力波當成戰利品，向俄羅斯人民展示戰果。最近，清理人員正加速清理城內殘局，克里姆林宮官員也逐漸湧入當地為勝利日做準備，而俄軍則積極攻入亞速鋼鐵廠，試圖全面拿下馬力波。

據《衛報》報導，烏克蘭情報部門指出，俄羅斯計劃讓馬力波（Mariupol）成為勝利日的「慶祝中心」，並在當地舉行部分重要遊行。為此，俄羅斯派出大量人員，在當地緊急清理街道上的瓦礫、屍體和未爆炸的俄羅斯彈藥。報導也聲稱，當地開始豎起多座俄羅斯愛國雕像，作為馬力波已成俄羅斯所屬地的象徵。

▲▼馬力波。（圖／路透）

情報機構也表示，「俄羅斯的大規模宣傳活動仍在持續，人們將在宣傳活動中看到馬力波居民與入侵者見面時的喜悅。」俄羅斯國家電視台主持人索洛維約夫（Vladimir Solovyov）最近也和俄國官員們一起訪問了馬力波，並釋出他穿著迷彩服與事後帶回莫斯科的英國反坦克導彈發射器的照片，作為大內宣的一部分。

報導稱，馬力波亞速鋼鐵廠（Azovstal）的戰鬥仍在激烈進行中，普丁此前曾命令俄軍封鎖該廠，「連一隻蒼蠅都別想進去」，但俄軍也在作最後努力，試圖在勝利日前幾天，衝入亞速鋼鐵廠，並制服馬力波僅存的最後守軍。

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