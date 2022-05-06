超越BA.2！新變異「BA.2.12.1」傳播速度驚人　專家：恐成主流

▲BA.2.12.1在美國迅速傳播，恐在未來幾週內成為主流病毒。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

Omicron陸續出現的各式亞變種再度使全球疫情升溫，有專家就表示，BA.2.12.1在美國境內的傳播速度，比Omicron原始毒株與亞變異BA.2來得要快。目前仍在調查這款新病毒株傳播速度這麼快的原因，不過還沒有跡象顯示，它會導致更加嚴重的病情。

根據《紐約時報》報導，專家認為Omicron的重組毒株BA.2.12.1在美國迅速傳播，速度之快，很有可能在未來數週就取代其他毒株，成為主流病毒株。事實上，BA.2.12.1的傳播速度比Omicron原始毒株與亞變種BA.2都還快。

在4月10日至16日內接受基因定序的美國確診病例中，有16.7%是感染BA.2.12.1毒株，但是根據美國CDC於3日公布的數據顯示，截至目前為止，已經接受基因定序，並確定感染BA.2.12.1的確診病例就占了整體的36.5%，由此可見其傳播速度驚人。

▲專家曾預估，BA.2.12.1和BA.2.12.2的增長速度比BA.2還要快。（圖／路透）

紐約州衛生官員曾表示，Omicron的亞變種BA.2在當地演變出BA.2.12.1和BA.2.12.2等2種新重組病毒，當時就曾預估其成長趨勢將比BA.2還要高出23至27%。

事實上，早在今年3月，這兩種亞變種就占據紐約州中部約70%新增確診，如今已升至90%以上，包括美國30多個州以及其他40多國都能見到它們的蹤跡。而目前紐約州主流變異株仍是BA.2，占新增病例的81%。

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