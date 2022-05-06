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美官員曝：美軍提供「莫斯科號」位置情報　助烏軍成功打擊

▲▼俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（圖／達志影像／美聯社）

▲ 俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭4月13日炮擊俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）飛彈巡洋艦，莫斯科號隔天沉沒，令俄國總統普丁顏面掃地。如今有美國官員透露，美方曾與烏軍分享有關莫斯科號所在位置等情資，烏軍隨後發動攻擊。

綜合CNBC、《美聯社》報導，一名美國官員5日披露，攻擊發生前，烏軍發現一艘俄國軍艦在敖德薩（Odesa）南部的黑海海域航行，便向美軍詢問，而美方人員在通話中證實，這艘軍艦就是莫斯科號，且協助烏軍確認其所在位置，烏軍隨後瞄準莫斯科號發動攻擊。

不過該名官員澄清，美國當時並不知道烏軍會鎖定莫斯科號，且發動攻擊的決策完全出於烏方，美方並未參與。他補充，與烏方共享海事情報是為幫助烏方抵禦俄艦攻擊。

有官員擔心，美國與烏方共享情資的消息若透過媒體曝光，可能激怒普丁並帶來無法預測的後果。5日稍早《紐約時報》也披露，美方提供俄軍部隊相關情資給烏克蘭，包括軍隊調度及總部位置等，讓烏軍能精準掌握俄方高階將領行蹤並將其殲滅。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）對此則澄清，美國機構並未提供有關戰場上高階軍事領導人行蹤的情報，也不參與烏軍對目標的決策，「烏克蘭結合他們自行蒐集的情報及我們和其他合作夥伴提供的情資，然後自行做出決定，自行採取行動。」

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