「紅豆餅日賺10萬」他爽翻　下秒臉腫！真實收入曝光：比上班族好

▲原PO異想天開，竟以為一天能賣5000顆。（示意圖／記者賴文萱攝）



網搜小組／劉維榛報導

銅板美食紅豆餅，日前一度端上國慶晚宴，結果老闆婉拒引發討論。最近有網友精算，一顆單價20元，若每天能賣5000顆，若一整月都沒休息，等於能月賺300萬。表面上看似暴利賺法，結果引來一票網友殘酷打臉，「太天真了，都不用成本嗎？」其中有網友分享，紅豆餅真實收入，確實比上班族好。

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》好奇拋問，「賣紅豆餅是不是很好賺？」他接著拿一顆單價20元來算，假設生意夠好，一天可賣出5000顆的話，等於營業額有10萬元，若都沒休假，「一個月就賺300萬！」

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文章曝光後，底下引來7千多名網友狂吐槽，「5000/8=600，一小時600個，一分鐘10個，你煎得出來？」「成本都不用扣嗎？人事開銷呢？攤位費用呢？並沒有想像的簡單」、「5000個裡的4500個，怕是賣剩你要吃的」、「怎麼不說一天賣五萬個，真的是...」「一天有賣300個就要偷笑了吧，營業時間短怎麼可能，5000個/日太天真了，都不用成本嗎」、「5千個那麼好賺，你去開」、「想到備料你就不會想賣5000個了」。

到底賣紅豆餅真的好賺嗎？留言串中有網友分享，「我原本同事，離職跑去賣紅豆餅，一個月大概6至7萬，工作時數也不會很長，在南投這邊，這薪水比很多人好了」、「我做過紅豆餅根本沒有這個銷量好嗎？如果是的話，我早就變成有錢人了，而且物價一直漲，20元的紅豆餅早就是正常不過的事情了」。

另外，一票人也感慨價格是真的回不去了，「雖然不是這樣算的，但紅豆餅是真的漲很多，我記得我吃過一個5元的時代」、「以前是賣5~7元左右」、「我記憶還在3個10元」、「我看到我最喜歡吃的紅豆餅從10元漲價12元再漲到15元，決定從此不吃15元的紅豆餅，哪還吃20元的？」「小時候我真的吃過3個10元的。皮薄餡料多的，住板橋的人幾乎都吃過」。

▼同事轉行賣紅豆餅，月收6至7萬。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

