南橫公路「猛鬼隧道」起底　2大禁忌曝光！被水滴到遇怪事

▲南橫公路於2009年遭莫拉克颱風重創。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「南橫公路」為台灣3大橫貫公路之一，沿途風景壯麗，知名景點繁多，包括天池、埡口雲海、霧鹿峽谷等，2009年遭莫拉克颱風重創，公路多處坍方、道路中斷，經過13年修復，終於在1日全線復通。由於南橫公路沿途地勢險峻，開路工程艱鉅，當年共有116位工人罹難，如今隨著公路復通，各種靈異傳聞再度被挖出。

據了解，南部橫貫公路起自台南市左鎮區，經高雄市甲仙、桃源，至台東縣海端、關山等鄉鎮，前身為日治時期的理蕃警備道「關山越嶺道」，最高點為海拔2722公尺的大關山隧道，於1968年7月動工，1972年10月31日通車，因工程甚為艱鉅，共計116位工作人員罹難，為感念闢路先賢的犧牲奉獻，特在天池設置長青祠以供悼念。

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▲南橫公路於本月1日全線復通。

2009年8月8日，莫拉克颱風襲台，除了為南台灣帶來驚人雨勢，也造成南橫公路多處坍方、道路中斷，其中以梅山明隧道、向陽大崩壁路段最為嚴重，交通部公路總局只好將此路段封閉。經過10多年修復，梅山口至天池段率先於2020年1月13日有條件通車，其餘路段也於本月1日全線復通，吸引大批旅客前往朝聖。

雖然南橫公路沿途風景壯闊，然而部分路段容易起霧，頓時增添了不少詭譎色彩，加上當年開路過程死傷慘重，各種靈異傳聞不脛而走，其中又以位於制高點的大關山隧道故事最多。據傳，駕駛或行人經過大關山隧道時，除了不能拿著手電筒亂照，最忌諱抬頭往隧道頂看，且如果被水滴到，就必定會遇上怪事。

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