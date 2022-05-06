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首位非裔與同性戀者　尚皮耶接替莎琪任白宮發言人

▲▼尚皮耶（Karine Jean-Pierre）。（圖／路透社）

▲尚皮耶（Karine Jean-Pierre）將成為白宮首位非裔與LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）發言人。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓5日專電

在傳言多時後，白宮新聞秘書莎琪確定將於13日離職。白宮今天宣布，莎琪遺留的職務將由副新聞秘書尚皮耶接替。尚皮耶也將成為白宮第一位非裔與LGBTQ族群發言人。

白宮今天宣布，莎琪（Jen Psaki）將於13日正式離職，白宮新聞秘書職務則將由副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）。尚皮耶將成為白宮首位非裔與LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）發言人。

美國總統拜登（Joe Biden）透過聲明表示，尚皮耶具有這項艱巨工作所需要的經驗、才能與正直，她將成為拜登政府有力的代言人。

對於將要離開白宮的莎琪，拜登則稱許她為白宮新聞是制定回歸正派、尊重與禮儀的標準，直接並真實的與美國民眾溝通，並同時保持幽默感。

莎琪隨後透過推特表示，對拜登與第一夫人吉兒（Jill Biden）與拜登家族的信賴心存感激，她也讚揚尚皮耶是個了不起的女性。

美國新聞網站Axios曾於4月初報導，莎琪計畫5月離開白宮，加入微軟國家廣播公司（MSNBC）主持節目。

 

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