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美股大跳水！憂Fed擴大升息　道瓊重挫1063點、台積電ADR跌4%

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲美股今天大跌千點。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約5日專電

中央社記者尹俊傑紐約5日專電）美股今天重挫，昨天尾盤飆漲的氣勢盡失，道瓊指數暴跌1063點，標普500指數跌逾3.5%，那斯達克與費半指數跌幅都達5%，在聯準會持續升息的陰影下創2020年以來最糟表現。台積電ADR跌4.00%、收92.15元。

道瓊工業指數午盤一度狂瀉1375點，尾盤稍有起色，終場暴跌1063.09點，跌幅3.12%，收在32997.97點。標準普爾500指數重挫153.3點，跌幅3.56%，收在4146.87點。以科技股為主的那斯達克綜合指數慘跌647.16點，跌幅4.99%，收在12317.69點。

道瓊指數陷入2020年以來最慘跌勢，標普500指數寫下今年第2糟單日表現。那斯達克指數創2020年6月以來最大跌幅，收在2020年11月以來最低點。

美股本週上沖下洗，聯邦準備理事會（Fed）持續升息以壓制處在40年高點的通貨膨脹，金融市場震盪加劇，刺激股市出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來最大反轉。

聯準會昨天宣布調高基準利率2碼（0.5個百分點），為22年來首見，同時公布6月起縮減9兆美元資產負債表規模的計畫，投資人起初反應淡定。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）隨後說決策官員「沒有積極思考」一次升息3碼，緩和投資人焦慮，股市買盤湧現，道瓊指數單日飆漲932點，衝出2020年11月以來最猛漲勢。

上述樂觀氣氛今天完全消散，美股早盤賣壓沉重，在低利環境中游刃有餘的科技與成長股走勢淒慘，與昨天大異其趣。

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價大跌8.3%，電子商務巨擘亞馬遜（Amazon.com）和影音串流一哥Netflix（網飛）跌幅都超過7.5%。臉書（Facebook）母公司Meta股價跌近6.8%，蘋果（Apple）與Google母公司Alphabet跌幅分別逾5.5%、4.7%。

費城半導體指數大跌5%，30檔成分股全面收黑。台積電美國存託憑證（ADR）重挫4%，超微（AMD）與輝達（NVIDIA）股價跌幅分別達5.6%、7.3%。

COVID-19大流行期間受投資人追捧的電商概念股風光不再。網路市集電子海灣（eBay）與Etsy營收預測不如市場預期，股價分別大跌11.7%、16.8%。

COVID-19大流行初期，聯準會將基準利率砍到逼近零且大舉購債，配合聯邦政府撒錢振興經濟，帶動景氣在疫情趨緩後迅速復甦，美股隨熱錢湧入在科技股領軍下扶搖直上，過去兩年屢創歷史新高。與此同時，通膨因供需失衡直線升溫，迫使聯準會加快撤除刺激措施，重創股票等高風險資產行情。

4月以來，許多投資人擔心聯準會為壓制通膨恐過於積極升息，以致經濟陷入衰退、損及企業獲利前景。

美股震盪之餘，原本是資金避險熱門去處的債市也賣壓沉重，債券價格直落。美國10年期公債殖利率今天再度升破3%，衝上2018年11月以來最高水準。

隨著固定收益產品報酬率上升，本益比偏高的科技與成長股投資魅力明顯失色。

道瓊指數與標普500指數年初以來分別下跌9.2%、13%。那斯達克指數受科技股拖累，同期跌幅達21.3%，深陷熊市（空頭市場）。

鮑爾昨天雖淡化聯準會一次升息3碼的預期，但提到未來幾場例會可能維持升息2碼的步調，幅度大於過去常見的1碼。只要聯準會持續積極緊縮貨幣政策，美股回檔修正的考驗就難以結束，短線可能震盪不已。

 

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