　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

CNBC：待收購案完成　馬斯克料暫任推特CEO

▲▼馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購社群媒體平台推特。（圖／路透）

▲馬斯克（Elon Musk）收購推特。（圖／路透）

中央社

財經媒體CNBC引述消息人士報導，馬斯克（Elon Musk）在完成以440億美元收購社群媒體平台推特（Twitter Inc）後，預料將暫時擔任推特執行長（CEO）幾個月。

馬斯克自上月底收購推特以來，一直建議對推特做出種種變革。他曾說，他希望增添新功能以強化這個平台，對外公開演算法以促進大眾信任，還要打擊垃圾訊息機器人，並驗證所有正常使用者的身分。

馬斯克目前是電動車大廠特斯拉（Tesla Inc.）執行長。

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美股大跳水！憂Fed擴大升息　道瓊重挫1063點、台積電ADR跌4%

甲骨文創辦人等出資　馬斯克買推特獲逾70億資金

CNBC：待收購案完成　馬斯克料暫任推特CEO

日首相岸田文雄：持續關注台海　絕不容以武力片面改變現狀

全球新冠肺炎2年「奪走1490萬條人命」　逼近官方通報3倍

日首相岸田文雄：台海和平不僅關乎日本　對國際同樣重要

莫德納可否用於「5歲以下幼童」　歐盟藥品管理局評估

快訊／日本首相岸田文雄：6月起「邊境管制」擬比照歐美

俄國稱亞速鋼鐵廠停火3天「讓平民撤離」　最後一批烏兵奮戰到底

含「粗長根莖」當薩克斯風吹5分鐘！她竟中毒秒變香腸嘴　對比照曝

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

高中生搞大肚子遭逼墮胎　兒怒吼爸「讓我丟臉一輩子」超心碎

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

夫帶亡妻布條重遊南橫　「怕她在等我實現承諾」

狂租鄉下透天厝種大麻　3嫌撈640萬網購設備露餡

瘦子無預警宣布結婚！　PO牽手照「這是我前女友」

聰明柯基學主人跛腳！　一拐一拐前進掌握精髓

美股大跳水！憂Fed擴大升息　道瓊重挫1063點、台積電ADR跌4%

甲骨文創辦人等出資　馬斯克買推特獲逾70億資金

CNBC：待收購案完成　馬斯克料暫任推特CEO

日首相岸田文雄：持續關注台海　絕不容以武力片面改變現狀

全球新冠肺炎2年「奪走1490萬條人命」　逼近官方通報3倍

日首相岸田文雄：台海和平不僅關乎日本　對國際同樣重要

莫德納可否用於「5歲以下幼童」　歐盟藥品管理局評估

快訊／日本首相岸田文雄：6月起「邊境管制」擬比照歐美

俄國稱亞速鋼鐵廠停火3天「讓平民撤離」　最後一批烏兵奮戰到底

含「粗長根莖」當薩克斯風吹5分鐘！她竟中毒秒變香腸嘴　對比照曝

美股大跳水！憂Fed擴大升息　道瓊重挫1063點、台積電ADR跌4%

PLG本季首見「閉門戰」　南山高中成領航猿臨時主場

甲骨文創辦人等出資　馬斯克買推特獲逾70億資金

CNBC：待收購案完成　馬斯克料暫任推特CEO

新北確診者串通「隱藏病情」！出門打麻將害友人感染　他氣炸爆料

妹妹出賣「美腿姊姊」求租屋　網友暴動想買房：來得及當房東嗎

短髮妹挺「渾圓巨胸」賣雞蛋糕！邪惡小可愛快炸開　網跪求地址

台中車禍驚見「賓士王」邁巴赫　千萬身價網嚇歪

TSM再爆血汗地獄…員工投訴低薪、老闆易怒：我們怕惹怒他斷前程

日首相岸田文雄：持續關注台海　絕不容以武力片面改變現狀

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

國際熱門新聞

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

老公打完壯陽針太大　人妻找律師想離婚

莫德納可否用於5歲以下　歐盟評估

新冠2年奪1490萬條人命　逼近官方通報3倍

日相：台海和平對國際同樣重要

日本首相：6月邊境管制比照歐美

俄軍聲稱「一夜殲滅600烏克蘭武裝分子」

正妹怨「胸部要爆了」雪乳洩出片曝光

孕婦慘遭3男輪流性侵！丈夫、3子女面前擄人

副機長考試還沒過　維珍航空急折返

岸田：不容許武力片面改變台海現狀

公獅當獵物狠咬影片曝　他爆血遭拖走

口含粗長根莖5分鐘　她竟中毒秒變香腸嘴

媽媽比女兒辣　約會男也想當她繼父！

更多熱門

相關新聞

爬山聽呼救聲！瀑布下驚見失蹤男屍

爬山聽呼救聲！瀑布下驚見失蹤男屍

美國加州發生一起詭異事件，民眾報警表示，森林瀑布鎮（Forest Falls）山區傳出陣陣呼救聲，救援人員趕緊出動直升機搜索，竟在80英尺（約24.3公尺）瀑布下方發現一具男性遺體，而此人正是33歲的失蹤登山客羅伯特（Robert Carey Jr）。

研究：Omicron跟其他變異株一樣恐怖

研究：Omicron跟其他變異株一樣恐怖

紐時：美提供情報助烏擊殺俄高階將領

紐時：美提供情報助烏擊殺俄高階將領

美新冠死亡數破100萬！　不打疫苗風險高出20倍

美新冠死亡數破100萬！　不打疫苗風險高出20倍

瑞典擬申請加入北約　獲美國安全保證

瑞典擬申請加入北約　獲美國安全保證

關鍵字：

馬斯克Elon Musk推特Twitter北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

陸男PO台灣辣妻罵人影片登熱搜！羨煞百萬網友

快訊／瘦子無預警宣布結婚！

「高登」公司空無一人現場曝光

道瓊下殺1000點　納指費半跌4％

南韓55歲影后心臟驟停！　「腦血管爆開」手術急救仍無意識

正妹醒來發現棉條消失　驚覺遭好友亂來崩潰

即／新北80多歲婦病逝家中　曾跑3醫院全爆滿

快訊／勾惡抵達桃園「現場出狀況」開直播赴約：我不會下車

《女力》林曜晟PO影片自清！「沒想到她是這樣的人」

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

史上最懶惰3星座！Top 2讓人猜不出

快篩陽＝確診「1行業慘了」！　網風向一面倒

連千毅直播發表重大聲明！　「放鳥勾惡」曝光真實行蹤

更多

最夯影音

更多
安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」
白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

高中生搞大肚子遭逼墮胎　兒怒吼爸「讓我丟臉一輩子」超心碎

高中生搞大肚子遭逼墮胎　兒怒吼爸「讓我丟臉一輩子」超心碎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面