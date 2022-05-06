CNBC：待收購案完成　馬斯克料暫任推特CEO

▲馬斯克（Elon Musk）收購推特。（圖／路透）



中央社

財經媒體CNBC引述消息人士報導，馬斯克（Elon Musk）在完成以440億美元收購社群媒體平台推特（Twitter Inc）後，預料將暫時擔任推特執行長（CEO）幾個月。

馬斯克自上月底收購推特以來，一直建議對推特做出種種變革。他曾說，他希望增添新功能以強化這個平台，對外公開演算法以促進大眾信任，還要打擊垃圾訊息機器人，並驗證所有正常使用者的身分。

馬斯克目前是電動車大廠特斯拉（Tesla Inc.）執行長。