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日首相岸田文雄：持續關注台海　絕不容以武力片面改變現狀

▲▼在英國訪問的日本首相岸田文雄。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄（左）訪問英國。（圖／路透，下同）

中央社

正在英國訪問的日本首相岸田文雄5日在倫敦召開記者會時表示，日本持續關注台灣海峽的和平與穩定，以武力改變現狀的行徑在印度太平洋，尤其是在東亞是絕對不被容許的。

岸田在記者會上回應記者的提問強調，台灣海峽的和平與穩定不僅對日本很重要，也攸關國際情勢穩定；有關台灣的問題，日本一貫的立場就是期待能和平解決，基於這樣的立場，日本會持續關注。

他表示，日本的基本立場是重視普世價值，對烏克蘭局勢堅定應對，並且會持續關注台海的和平與穩定。

▲▼在英國訪問的日本首相岸田文雄。（圖／路透）

他說，與共享普世價值的國家同行愈發重要，同盟國、志同道合的國家應互相合作，以武力改變現狀的行徑在印度太平洋，尤其是在東亞地區是絕對不被容許的。

他還說，有所謂「今日烏克蘭，可能是明日的東亞」這樣的危機感，因此他改變了日本的對俄政策，與七大工業國集團（G7）同調採取制裁俄羅斯等的堅定應對，重要的是要讓大家知道俄羅斯的暴舉得付出很高的代價，不能對國際社會釋出錯誤的訊息。

岸田說，近期將邀美國總統拜登到東京訪問，以提升日美同盟關係，為了實現自由開放的印度太平洋，今後將積極推動日、美、澳、印領袖會談以及與東南亞國協（ASEAN）各國領袖的面對面會談。

▲▼在英國訪問的日本首相岸田文雄。（圖／路透）

針對俄羅斯持續對烏克展開軍事侵略，岸田表示，日本政府已決定對俄羅斯追加制裁。內容包括，凍結資產的對象追加約140人、禁止出口的對象進一步擴大約70個團體、禁止將量子電腦等尖端物品出口至俄羅斯、追加俄羅斯銀行資產凍結對象等4項。

岸田在記者會上表示，此行分別與英國首相強生（Boris Johnson）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）舉行會談時已說明了上述日本將採取的追加制裁措施，強生及德拉吉對於日本的措施給予高度肯定。

他還說，與強生、德拉吉都達成共識，將持續與G7合作，對俄羅斯實施嚴格的制裁，同時也將對烏克蘭提供更進一步的支援。

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