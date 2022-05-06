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台大、台師大、台科大3校宣布：5／9起全校遠距教學2週

▲台大椰林大道與總圖。（圖／記者許敏溶攝）

中央社

台灣COVID-19疫情持續，教育部5日宣布開放大專進行「防疫授課演練」，位於台北市中心的「國立台灣大學系統」3校，都確定將全校演練2週，採遠距教學。

教育部5日傍晚以文字回應中央社指出，因應近期COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，開放大專進行1到2週的「防疫授課演練」，建議以小規模方式，將校內各系所課程以分批次、間隔或輪流的方式，改為遠距教學。在這樣的情況下，不須經教育部核准。但如果防疫授課演練超過2週，仍應將規劃通報教育部討論。

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台灣大學5日晚間率先於官網公告，學校所有課程 （含實驗、實習、實作、體育課），自5月9日起全面執行遠距教學演練2週，期末考強烈建議以線上辦理為原則，如採實體考試，應提供彈性作法給無法到考學生，如線上測驗或繳交報告等替代方式。

台灣師範大學、台灣科技大學和台大同屬「國立台灣大學系統」，3校地理位置接近，都位於台北市中心，師生往來密切，生活圈也相疊合。

台師大教務長劉美慧5日夜間接受中央社記者電訪證實，昨天教育部向各校說明可以「防疫授課演練」後，3校5日花了一整天、從早上討論到下午，之後又各校各自在校內討論。台師大確定會於5月9日開始演練2週，後續再視疫情狀況調整。

台師大校方以文字向中央社補充，有確診、密切接觸者的課程，授課教師可與學生討論後，採遠距教學到學期末。遠距教學期間，教師可視需求進入教室進行課程錄製或同步教學活動。

台灣科技大學主任秘書呂政修接受中央社電訪證實，系統3校都會進行「防疫授課演練」，台科大部分的細節會於明天上午公告。他說，系統3校交流密切，很多課程都可互相選修，而防疫授課演練也符合教育部的規定。

台大、台師大日前都已宣布，有確診、密切接觸者的課程，授課教師可與學生討論採遠距教學到學期末。5日則是更進一步進行全校性的「防疫授課演練」。

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