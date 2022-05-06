快篩陽=確診！醫憂「恐有技術問題」　不符合2條件評估要求重做

▲快篩陽性資料照。（圖／民眾授權）

記者嚴云岑／台北報導

本土病例單日暴增3萬例！指揮中心5日修改新冠肺炎確診定義，3類人快篩陽性即可經醫事人員確認後通報確診，新制5/12上路。有醫師擔憂，確認快篩陽性有不少「技術性問題」待克服，若通報者非居隔或有相關症狀，可能會要求在視訊診療時再做一次快篩確認真偽，以利精準通報。

中央流行疫情指揮中心昨修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用快篩檢測陽性，且經醫事人員確認極為確診。確診者不可外出，可使用「健康益友」APP或聯繫轄區衛生所安排，或者透過遠距醫療或視訊診療方式，由醫師確認快篩結果進行評估通報。

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對於「快篩陽性即確診」的認定，開業醫師林應然受訪時坦言「可能會有技術上問題」，因為現在已有百萬人保防疫險，很難透過視訊檢查確認「兩條線」就予以認定，「應該還是會要求在醫師監督下再做一次」。若個案家中剛好沒有快篩試劑，也可以請家人到診所領取，診所可以在快篩盤上做記號以辨真偽。

▲民眾在藥局外排隊買快篩。（圖／記者姜國輝攝）

不過，林應然也提到，若確診者為居家隔離對象，且在問診時與確診者有密切接觸，就不會要求再驗一次，否則視訊診療沒有直接面對病人，反而要花更多時間釐清病情，若還要監督快篩，可能要再花上1倍時間。但對於快篩及陽性政策，他仍正面看待，「不然現在每個個案都驗PCR，可能要花上更多時間。」

另一名支援遠距醫療的醫學中心不具名醫師受訪時表示，雖然光就視訊診療難以認定快篩真偽，但基於社會氛圍「不想被確診的人」居多前提下，還是會選擇相信民眾，之後也有醫院會開設防疫門診，讓民眾在家驗到快篩陽性時自行掛號，尋求醫療協助。至於快篩陽性認定，初步了解還是由衛生局給予名單，透過視訊診療後判定。

▲家長幫居家隔離孩童快篩。（圖／記者姜國輝攝）

指揮中心說明，居家隔離對象於3天居家隔離及4天自主防疫或居家檢疫對象於7天檢疫期間使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，應留在家中不可外出，並透過遠距門診醫療，請遠距/視訊診療醫師協助評估確認快篩陽性結果，個案及醫師對評估陽性結果如達成共識，則由評估確認醫師所屬醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診。

確診個案後續將由地方政府衛生局依確診個案分流收治原則，安排於住家居家照護或其他指定處所進行隔離或隔離治療，但民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或有疑義，仍可通知衛生局安排PCR採檢。原本政策為宣佈即實施，但當日傍晚以「法傳系統需增加項目，需有作業時間」為由，延後到5月12日上路。

▼快篩陽即確診！指揮中心調整新冠肺炎病例定義，改5/12上路。（圖／指揮中心提供）