　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快篩陽=確診！醫憂「恐有技術問題」　不符合2條件評估要求重做

▲▼快篩陽性,確診,PCR。（圖／民眾授權）

▲快篩陽性資料照。（圖／民眾授權）

記者嚴云岑／台北報導

本土病例單日暴增3萬例！指揮中心5日修改新冠肺炎確診定義，3類人快篩陽性即可經醫事人員確認後通報確診，新制5/12上路。有醫師擔憂，確認快篩陽性有不少「技術性問題」待克服，若通報者非居隔或有相關症狀，可能會要求在視訊診療時再做一次快篩確認真偽，以利精準通報。

中央流行疫情指揮中心昨修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用快篩檢測陽性，且經醫事人員確認極為確診。確診者不可外出，可使用「健康益友」APP或聯繫轄區衛生所安排，或者透過遠距醫療或視訊診療方式，由醫師確認快篩結果進行評估通報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於「快篩陽性即確診」的認定，開業醫師林應然受訪時坦言「可能會有技術上問題」，因為現在已有百萬人保防疫險，很難透過視訊檢查確認「兩條線」就予以認定，「應該還是會要求在醫師監督下再做一次」。若個案家中剛好沒有快篩試劑，也可以請家人到診所領取，診所可以在快篩盤上做記號以辨真偽。

▲▼新冠肺炎,COVID-19,家用快篩試劑,100元,實名制,健保特約藥局,排隊民眾,疫情,確診,試劑,快篩,居家隔離,居隔,居家照護,身分證字號分流。（圖／記者姜國輝攝）

▲民眾在藥局外排隊買快篩。（圖／記者姜國輝攝）

不過，林應然也提到，若確診者為居家隔離對象，且在問診時與確診者有密切接觸，就不會要求再驗一次，否則視訊診療沒有直接面對病人，反而要花更多時間釐清病情，若還要監督快篩，可能要再花上1倍時間。但對於快篩及陽性政策，他仍正面看待，「不然現在每個個案都驗PCR，可能要花上更多時間。」

另一名支援遠距醫療的醫學中心不具名醫師受訪時表示，雖然光就視訊診療難以認定快篩真偽，但基於社會氛圍「不想被確診的人」居多前提下，還是會選擇相信民眾，之後也有醫院會開設防疫門診，讓民眾在家驗到快篩陽性時自行掛號，尋求醫療協助。至於快篩陽性認定，初步了解還是由衛生局給予名單，透過視訊診療後判定。

▲▼COVID-19,新冠肺炎,快篩,兒童,學童,公費快篩,居家隔離,居家照護,快篩試劑,3+4,陰性。（圖／記者姜國輝攝）

▲家長幫居家隔離孩童快篩。（圖／記者姜國輝攝）

指揮中心說明，居家隔離對象於3天居家隔離及4天自主防疫或居家檢疫對象於7天檢疫期間使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，應留在家中不可外出，並透過遠距門診醫療，請遠距/視訊診療醫師協助評估確認快篩陽性結果，個案及醫師對評估陽性結果如達成共識，則由評估確認醫師所屬醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診。

確診個案後續將由地方政府衛生局依確診個案分流收治原則，安排於住家居家照護或其他指定處所進行隔離或隔離治療，但民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或有疑義，仍可通知衛生局安排PCR採檢。原本政策為宣佈即實施，但當日傍晚以「法傳系統需增加項目，需有作業時間」為由，延後到5月12日上路。

▼快篩陽即確診！指揮中心調整新冠肺炎病例定義，改5/12上路。（圖／指揮中心提供）

▲▼快篩陽即確診！指揮中心調整新冠肺炎病例定義，改5/12上路。（圖／指揮中心提供）

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

ET快訊
1圖看懂！輕症在家可領「傷病給付」　防疫補償金5攻略一次看
安珀赫德淚訴「酒瓶性侵」過程　強尼戴普當眾羞辱：蕩婦！
下周起「快篩陽=確診」！流程QA一次搞懂　3類人免出門PCR
隋棠確診後首發聲！　撂重話轟「隱匿不報很缺德」身體狀況曝光
二刀流大谷第3勝入袋　7局11K好球率生涯最高
美股大跳水！憂Fed擴大升息　道瓊重挫1063點、台積電AD
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3類人快篩陽性即確診　侯友宜：再放寬才能守住PCR量能

電話填錯收不到居隔單　衛生所員工4大問題打臉陳時中

1圖看懂！輕症在家可領「傷病給付」　防疫補償金5攻略一次看

內湖某醫院爆21人連環確診　「無法定論誰傳誰」

下周起「快篩陽=確診」！流程QA一次搞懂　3類人免出門PCR

兒童莫德納開打「BNT再等2週」！廠牌挑選、反悔怎麼辦　QA一次看

今熱34℃明午變天　下週2道「梅雨鋒面」來襲！劇烈變化點曝光

快篩陽=確診！醫憂「恐有技術問題」　不符合2條件評估要求重做

她叫外送被嫌6樓高　收「加料菸味飲料」嚇哭：不敢再點

新北確診者串通「隱藏病情」！出門打麻將害友人感染　他氣炸爆料

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

高中生搞大肚子遭逼墮胎　兒怒吼爸「讓我丟臉一輩子」超心碎

狂租鄉下透天厝種大麻　3嫌撈640萬網購設備露餡

夫帶亡妻布條重遊南橫　「怕她在等我實現承諾」

瘦子無預警宣布結婚！　PO牽手照「這是我前女友」

聰明柯基學主人跛腳！　一拐一拐前進掌握精髓

3類人快篩陽性即確診　侯友宜：再放寬才能守住PCR量能

電話填錯收不到居隔單　衛生所員工4大問題打臉陳時中

1圖看懂！輕症在家可領「傷病給付」　防疫補償金5攻略一次看

內湖某醫院爆21人連環確診　「無法定論誰傳誰」

下周起「快篩陽=確診」！流程QA一次搞懂　3類人免出門PCR

兒童莫德納開打「BNT再等2週」！廠牌挑選、反悔怎麼辦　QA一次看

今熱34℃明午變天　下週2道「梅雨鋒面」來襲！劇烈變化點曝光

快篩陽=確診！醫憂「恐有技術問題」　不符合2條件評估要求重做

她叫外送被嫌6樓高　收「加料菸味飲料」嚇哭：不敢再點

新北確診者串通「隱藏病情」！出門打麻將害友人感染　他氣炸爆料

二刀流聖地奪勝投　感受到貝比魯斯加持？大谷翔平笑著回應

東研信超4月營收再寫新高、接單已至下半年　汐止新廠5月啟用

鄰居大叔強脫少年褲子摸下體「鬧著玩」　屢勸不聽下場慘

3類人快篩陽性即確診　侯友宜：再放寬才能守住PCR量能

孟耿如臨盆倒數！黃子佼迎前世情人「養狗育兒術」曝光

俄軍持續轟亞速鋼鐵廠　澤倫斯基：民眾撤離馬立波！人數不明

10款「奶油白」精品包春夏搶先背！金世正同款、FENDI豌豆包4萬有找

瘦子「已成人夫2個月」！　3月4日攜伴低調登記結婚

二刀流故鄉登板！大谷7局11K豪奪第3勝　好球率81.8%生涯最高　

電話填錯收不到居隔單　衛生所員工4大問題打臉陳時中

馬桶刷竟變「擼毛神器」 新功能get！歐告爽翻肚

生活熱門新聞

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

「@」台灣人都唸錯！內行曝正確讀音

快篩陽＝確診「1行業慘了」！　網風向一面倒

打3劑莫德納確診　她曝後遺症可怕

醫師籲有「嚴重腹瀉」4症狀要趕快採檢

連5天單日增百例內！他點名「1縣市」吃驚了

廖老大喊5科系沒路用　「釣出神人」網讚爆

確診者隱藏病情　打麻將害友感染

短髮妹挺渾圓巨胸賣雞蛋糕！網跪求地址

騎車遭撞翻！他見正妹駕駛長髮露肩秒消氣

台灣旅遊業愛怪政府　地方媽媽4點打臉

下周起「快篩陽=確診」！流程QA一次搞懂

即／台中本土確診+1776例　10處熱點曝

台大系統3校宣布遠距教學2週

更多熱門

相關新聞

藍營緊咬高登問題大　他曝「招標狀況」駁：政府、代理商違法在哪？

藍營緊咬高登問題大　他曝「招標狀況」駁：政府、代理商違法在哪？

指揮中心緊急採購快篩，當中提供1700萬劑快篩的「高登環球生醫有限公司」因被國民黨質疑是圖利特定廠商，宣布棄標。對於圖利特定業者的指控，立委鄭運鵬反駁，這幾波的快篩供給，都沒有代理業者出面指控，說自己的貨比較便宜，也沒有業者指控政府故意排除他們的篩劑規格，「質疑的人總要說明政府和台灣代理商違法在哪裡、政府要買便宜的要找誰吧？」

快篩陽＝確診「1行業慘了」！　網風向一面倒

快篩陽＝確診「1行業慘了」！　網風向一面倒

高登環球負責人涉詐　北檢「天下第一組」偵辦

高登環球負責人涉詐　北檢「天下第一組」偵辦

竹縣+570　移工宿舍成最大破口

竹縣+570　移工宿舍成最大破口

教部：會考不必出示快篩陰即可應考

教部：會考不必出示快篩陰即可應考

關鍵字：

快篩快篩即確診遠距醫療視訊診療

讀者迴響

熱門新聞

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

陸男PO台灣辣妻罵人影片登熱搜！羨煞百萬網友

隋棠確診首發聲！　轟「隱匿不報很缺德」身體狀況曝光

「高登」公司空無一人現場曝光

快訊／瘦子無預警宣布結婚！

史上最懶惰3星座！Top 2讓人猜不出

道瓊下殺1000點　納指費半跌4％

正妹醒來發現棉條消失　驚覺遭好友亂來崩潰

南韓55歲影后心臟驟停！　「腦血管爆開」手術急救仍無意識

即／新北80多歲婦病逝家中　曾跑3醫院全爆滿

《女力》林曜晟PO影片自清！「沒想到她是這樣的人」

快訊／勾惡抵達桃園「現場出狀況」開直播赴約：我不會下車

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

台南阿伯脫口罩逛夜市　遭廟公暴揍3分鐘

更多

最夯影音

更多
安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」
白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面