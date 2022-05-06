饅頭賣10元嫌貴　重聽母遭客嗆「臭耳聾」！女兒心痛泣訴7千人挺她

▲徐女擺攤賣10元饅頭堅持不漲價，仍有客人嫌貴。（示意圖／Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

一名擺攤賣包子饅頭的女子表示，疫情開始後，其他攤子都陸續漲價，他們堅持維持在包子15元，豆漿、饅頭10元的價格，但仍有顧客嫌貴，還有人刻意捉弄她重聽的母親，讓她相當難受，「我們也是有自尊的…」。

徐女在昨（5）日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她和媽媽每天凌晨3點起床備料，一忙就忙到天黑，只為了讓顧客吃到最新鮮的包子饅頭，疫情後又碰上戰爭，原物料不斷上漲，但她考量到大家的日子都難過，「其他攤販店家早早就漲價了，但是我跟媽媽商量了好幾天堅持不漲價」，沒想到還是會被客人嫌貴。

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徐女提到，她媽媽先前在工廠工作時受傷，耳朵聽不太清楚，常來的客人都知情，但竟有人會對媽媽罵「臭耳聾」，甚至有人點餐時會故意捉弄，明明說要2顆包子裝好又說是點1顆，「我媽媽很想哭很想生氣，但是她還是笑笑的對著客人」，徐女再次向客人解釋媽媽的情況後，只能難過在心裡，「我跟媽媽說，這個客人的錢我們就不要賺了，我們也是有自尊的…」。

▲徐女發文。（圖／翻攝自Facebook）



文章PO出後，吸引超過7千名網友按讚，並紛紛留言打氣安慰，「支持你不要賣給沒有同理心的客人，辛苦了」、「替媽媽感到不捨」、「不用太理會那一種不懂得將心比心的人」、「支持你的抱怨，加油」，另有許多人認為，徐女賣的價格已經相當划算，「外面都25元以上了，看起來很好吃耶，在哪」、「賣這價錢真的是佛心來的」、「十元還嫌貴，那些人就是吃米不知米價」，不過徐女目前未透露攤位地點。