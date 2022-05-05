爬山聽見呼救聲！瀑布下驚見「失蹤男屍」　急墜24公尺慘死

▲33歲登山客羅伯特（Robert Carey Jr）陳屍瀑布下方。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合外電報導

美國加州發生一起詭異事件，民眾報警表示，森林瀑布鎮（Forest Falls）山區傳出陣陣呼救聲，救援人員趕緊出動直升機搜索，竟在80英尺（約24.3公尺）瀑布下方發現一具男性遺體，而此人正是33歲的失蹤登山客羅伯特（Robert Carey Jr）。

NBC、《鏡報》報導，羅伯特出發挑戰聖戈爾戈尼奧峰（San Gorgonio Peak），4月30日卻沒有按計畫返家，家屬立刻通報相關單位。儘管他當晚就被發現陳屍瀑布下方，但由於夜間救援風險太高，因此直到隔日（5/1）上午，遺體才被成功運出。

聖博納迪諾郡（San Bernardino County）警長辦公室研判，羅伯特從80英尺的瀑布頂端摔落，傷重去世。家屬表示，他是一名經驗豐富的登山客，但對於那條路徑確實不熟悉。

《聖荷西信使報》指出，羅伯特從佛瑞斯瀑布（Forest Falls）前往海拔3500公尺的聖戈爾戈尼奧峰，這段路途非常艱難，往返路程僅20多英里（約32公里），海拔就上升6000英尺（1.8公里）。許多新手登山客被大瀑布群吸引而來，「但若人們試圖攀岩或者渡河，就會遇上麻煩，而緊急救援也很頻繁。」

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