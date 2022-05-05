含「粗長根莖」當薩克斯風吹5分鐘！她竟中毒秒變香腸嘴　對比照曝

記者葉睿涵／綜合報導

泰國女子Aoy Sriwiset最近為了拍攝TikTok影片，居然將院子裡的「樹菠菜」根莖含入口中，當成薩克斯風來吹，沒想到她才剛吹了5分鐘，嘴唇就因為沾染了根莖內的植物毒液，而慘變香腸嘴。

從Aoy Sriwiset拍攝的TikTok影片可見，事發當時，她手中正握著一根粗壯如成人手臂的根莖，含在口中當成薩克斯風來吹。當時，Aoy Sriwiset並不清楚她很快將面臨極其不堪的後果，還高興地隨著音樂不斷擺動身體，感覺非常投入。

▲Aoy Sriwiset將樹菠菜的根莖含入口中，當成薩克斯風來吹，沒想到5分鐘後，嘴唇就變成了香腸嘴。（圖／翻攝自Facebook／Ponn Rampa）

不料，就在她「吹」完5分鐘後，嘴唇就因為沾染了根莖內的植物毒液，迅速紅腫了起來，最後還變成像是注射了填充物的香腸嘴一樣，十分搞笑。

泰國生物專家網紅「貓熊實驗室博士」解釋，這名女子含在口中的根莖是當地俗稱為「樹菠菜」的植物，雖然這種植物經處理加熱後可以被放心食用，不過由於植物內含有會刺激消化系統和皮膚的「氰苷」（hydrocyanic glycosides），因此若直接生食就可能會引起中毒。