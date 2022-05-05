老公堅持打壯陽針　人妻怕爆「太大受不了」找律師求離婚

▲ 女子因為丈夫執意打壯陽針想離婚。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞一名人妻的煩惱近來在網路上掀起討論，原來她丈夫對自己的男性雄風不滿意，不顧她的反對打了壯陽針，讓陰莖增大，讓她做愛做到再也受不了，決定和老公離婚，只好上網找律師諮詢。

根據馬媒《中國報》，伊斯蘭律師法米藍里（Fahmi Ramli）近日在TikTok回答一名女網友的提問，在臉書上引發熱議。女網友表示，丈夫為了增大尺寸，堅持去打壯陽針，又不願和她離婚，令她心生恐懼，不願再和丈夫做愛，想和他分開卻走投無路，才會尋求律師協助。

影片中可見，法米唸出女網友的提問時也忍不住笑出聲來，接著他說明道，丈夫這種行徑引起妻子擔憂是可以理解的，女方可以單方面申請離婚（fasakh），但過程並不容易，馬來西亞各州伊斯蘭法中，「丈夫陰莖太大」也不構成妻子申請單方面離婚的原因。

法米進一步指出，這名女網友現在唯一能做的就是取得丈夫的心理評估報告，才可進行包括申請離婚等相關程序。



這段影片在臉書上累計逾3千讚，網友紛紛留言表示，「我忍不住笑了」、「這故事害我也想離了」、「受不了就快放手吧，有很多人想要」、「求之不得，怕？」。

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