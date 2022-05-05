倒退90名！日經4月新冠復甦指數　「台灣跌至第94名」並列中國大陸

▲ 台灣排名急降至第94名。圖為台灣民眾到藥局購買快篩試劑。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣疫情急速升溫，今（5）日本土確診數突破3萬例大關。「日經新冠復甦指數」最新排名顯示，台灣從第4名大幅下滑至第94名，與中國大陸並列。日媒指出，如今的台灣已從嚴格清零防疫轉向與病毒共存，造成確診病例持續飆升。

日經新聞報導，台灣因執行嚴格邊境管控、篩檢及隔離要求，在全球新冠疫情爆發這2年以來，確診數一直都很低。但這一切在上個月出現變化，因具高傳染力的Omicron病毒株突破一道道防疫，從3月底單日新增不到300例，到5月4日單日新增約2.8萬例。今（5）日，台灣單日新增3萬例本土個案。

報導提到，台灣病例數激增導致4月份排名「疫情控管」的分數掉了23分，而排名從先前的第4名大幅下滑至第94名。截至4月30日，台灣總得分為55分，與中國大陸並列第94名。同樣位在94名的國家，有保加利亞及尚比亞。

不過報導認為，與香港疫情相比，台灣對Omicron疫情浪潮的準備似乎更為充分。截至2日，台灣75歲以上族群已完整接種新冠疫苗，有60%的人施打加強劑；相比之下，香港3月初時，70歲以上高齡者僅46%接種2劑疫苗。

至於亞洲其他國家，南韓升至第25名（69.5分），因感染人數大幅下降及行動限制措施鬆綁。越南、日本、新加坡都在第62名（63分）。

依據排行榜，由卡達和阿拉伯聯合大公國（87分）奪下第一名，緊接著依序是柬埔寨（83.5分）、盧安達（82.5分）和孟加拉（80分），美國第80名（60分），最後一名是巴布亞紐幾內亞（36.5分）。

日經新冠復甦指數針對各個國家地區的疫情控管、疫苗接種、社會流動限制進行評估，排名越高、越接近回歸正常生活，共同特點包括感染率與死亡率較低、疫苗覆蓋率高、更少的行動限制等。