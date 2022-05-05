北韓官媒異常沉默！大動作試射飛彈「卻隻字未提」　原因曝光

▲北韓4日發射飛彈，但卻沒有進行相關報導。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

南韓軍方4日透露，北韓在當天朝東海（日本海）發射1枚彈道飛彈，而這也是北韓今年以來第14次試射飛彈，距離上一次發射飛彈也只過了18天。北韓每次發射飛彈後，隔天都會在官媒大幅報導，但5日上午卻意外「安靜」，對於試射一事隻字未提。對此，專家則表示，不排除北韓是因為試射失敗才會保持沉默。

根據《韓聯社》報導，北韓4日中午12時3分（台灣上午11時3分）左右自平壤順安朝東海（日本海）射出1枚彈道飛彈，飛行距離約470公里，高度約780公里，速度達到11馬赫。然而奇怪的是，包含勞動黨機關刊物《勞動新聞》、《朝鮮中央通信社》以及《朝鮮中央放送》在內的官方媒體，隔日卻都沒有報導相關消息。

北韓以往只要發射飛彈，隔天通常都會透過官媒大舉宣揚，並且公開試射照片，然而這次卻是一改先前的慣例，對於飛彈一事保持沉默，實屬罕見。根據各方研判，北韓這次發射的很有可能就是近年苦心研發的洲際彈道飛彈，然而就連發射洲際彈道飛彈都沒有報導，由此可見，有極大的可能是因為發射失敗。

事實上，北韓早在3月16日也曾試射疑似為「火星17型」的飛彈，但是當時發射後隨即在空中爆炸，因此北韓官媒也沒有對此進行報導。

南韓慶南大學極東問題研究所的林乙出教授指出，「不排除北韓這次的試射失敗了。」就算飛彈試射並未完全失敗，也有可能沒有達成北韓當局所期望的標準，因此才會沒有相關報導。

另外也有說法是認為，如果是在政治、軍事方面比較不重要的試射，有可能會過了數日才報導。例如1月25日北韓發射2枚遠程巡航飛彈，但是直到1月28日才與其他的飛彈試射行動一同報導。

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