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普丁「末日飛機」低空掠過莫斯科！若爆核戰　即成空中指揮堡壘

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯空中指揮機「伊爾-80」（Ilyushin Il-80）被目睹低空掠過莫斯科郊區，引發各界擔憂。因為它被打造成一座堅固的空中堡壘，因應可能爆發的核戰，讓普丁仍能在裡頭繼續統治國家，又被稱為「飛行的克里姆林宮」。

《歐亞時報》、《每日郵報》報導，「伊爾-80」自從2010年勝利日閱兵典禮後就不曾出現，所以這次「復出」被認為是普丁向西方發出的警告。但莫斯科官員表示，「伊爾-80」只是為了彩排今年勝利日在紅場（Red Square）閱兵典禮的表演，2架米格-29戰機也將陪同，低空飛過聖巴西爾大教堂（St Basil's Cathedral）。

▲▼俄羅斯空中指揮機「伊爾-80」（Ilyushin Il-80）又被稱為「空中的克里姆林宮」。（圖／翻攝推特）

▲伊爾-80又被稱為「空中的克里姆林宮」。（圖／翻攝推特）

「伊爾-80」又被稱為Maxdome，1985年首次飛行，1987年開始交付生產，僅駕駛艙具窗戶設計，保護乘客免受電磁脈衝（EMP）或核爆影響。據信，它有容納先進的衛星通信設備及極低頻無線電（VLF），以利與潛水艇通訊，還可以在半空中補給燃料。預計被更先進的伊留申-96（Ilyushin 96-400M）取代，後者能讓普丁更輕鬆地監督軍隊及治理國家。

莫斯科官員透露，在勝利日閱兵典禮上，除了「伊爾-80」之外，圖-95及圖-160戰略轟炸機、第5代蘇愷-57戰鬥機也會亮相。俄羅斯國防部證實，8架米格-29戰機將排出Z字型陣隊，支持俄軍在烏克蘭執行的「特別行動」。

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