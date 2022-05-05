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真的要打疫苗！新研究顯示：染疫重症「認知能力會衰老20歲」

英國最新研究指出，確診的住院病患可能出現認知功能受損後遺症。（示意圖／達志／美聯社）

▲英國最新研究指出，確診的住院病患可能出現認知功能受損後遺症。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

英國劍橋大學和倫敦帝國理工學院的新研究結果表明，嚴重的COVID-19導致的認知障礙，其程度與50至70歲之間的認知障礙相似，認知功能衰退20歲。

根據《衛報》報導，隨著大流行席捲全球，很明顯，冠狀病毒不僅會導致直接的健康問題，而且還會使一些人出現衰弱的症狀，這種情況被稱為新冠長期症狀（long COVID）。研究表明，因Covid住院的人可能難以思考，其程度大約與衰退20歲的年齡相當。

研究顯示，住院後出現症狀的患者中，約有三分之一在一年後仍感覺有症狀，大多數患者在身體功能和認知障礙等方面幾乎沒有改善，甚至一些患者的認知能力還在平均持續下降。

劍橋大學教授、同時也是這項研究的第一作者梅農（David Menon）指出，損傷程度與疾病的嚴重程度有關，Covid確實會導致身體各種器官出現問題，包括大腦和認知功能以及心理健康，「如果你能接種全部疫苗，你的病情就會不那麼嚴重，所有這些問題都會減少。」

梅農在「電子臨床醫學」（eClinicalMedicine）期刊發表，46名患者自2020年3月至7月，被醫院收治後平均6個月的測試結果，其中有6人曾使用呼吸器治療。這項認知測試是由倫敦帝國理工學院的研究人員開發的Cognron平台進行的，該平台構是BBC大英智力測驗的基礎。

團隊將結果與參加BBC挑戰賽且從未感染過Covid的460人的結果進行了比較，根據年齡、性別、教育程度和第一語言等特徵，為每位患者和10人比對，結果表明，那些因Covid住院的人有特殊的認知障礙，包括處理速度較慢，「最明顯的是語言推理，比如說鞋帶對比鞋子、鈕扣對比外套等。」

研究表明，雖然認知障礙是明顯的，但平均而言，這種變化的幅度與人自50歲增長至70歲時，認知能力下降相當。此外研究還發現，入院6個月後完成測試的患者，與10個月時完成測試的患者之間的認知障礙水平沒有顯著差異，儘管有改善的跡象，將再進行進一步測試，看是否有更強大關聯。

梅農補充，調查Covid患者的認知能力下降，不僅可以幫助他們，還可以幫助那些在其他疾病後遇到類似問題的人。

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