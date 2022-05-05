白俄羅斯大規模軍演！　烏克蘭：已準備好應對「白俄參戰」

▲烏克蘭加強與白俄羅斯的邊境管制。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯自烏克蘭首都基輔撤軍後，目前戰線集中在烏克蘭南部與東部地區。不過，位於烏克蘭北部的白俄羅斯軍隊正在進行大規模演習，烏克蘭官方表示，目前不排除白俄可能會宣布參戰並加入俄軍陣營，「我們對此早已做好準備。」

根據《路透社》報導，俄羅斯的盟友白俄羅斯表示，該國軍隊自4日開始進行大規模軍演，以測試其戰備狀況，並對外聲稱演練不會對鄰國造成威脅。烏克蘭國家邊境服務局發言人德姆琴科（Andriy Demchenko）指出，「我們不排除俄羅斯可能會在某個時刻，利用白俄羅斯的領土或武裝部隊來對付烏克蘭，因此我們已經做好準備，自俄國2月24日入侵烏克蘭以來就已經加強白俄邊境守衛。」

烏克蘭北部與白俄羅斯接壤的地區，在戰爭初期確實受到俄軍攻擊，而目前俄軍撤離後，炮火集中在烏克蘭東部與南部地區。德姆琴科提到，烏克蘭還加強了與鄰國摩爾多瓦的親俄地區「聶斯特河」（Transnistria）沿岸地區的邊境守衛；莫斯科也表示，俄國目前正密切關注聶斯特河附近所發生的爆炸事件。

烏克蘭譴責俄羅斯企圖將聶斯特河沿岸拖入烏俄戰爭中，美國駐摩爾多瓦大使羅格斯登（Kent Logsdon）4日表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，企圖在槍口下重新繪製歐洲地圖，雖然華府目前並沒有證據表明俄國將擴大戰爭至摩爾多瓦，但俄羅斯總統普丁必將輸掉戰爭。

