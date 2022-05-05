在1間公司工作超過84年！他100歲還不退休　最狂老員工創金氏紀錄

▲奧特曼15歲就進入現在的公司工作。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）



記者王佩翊／編譯

巴西一名百歲人瑞在同一間紡織公司工作超過84年，創下金氏世界紀錄。他表示，喜歡工作是他長壽的秘訣，唯有喜歡自己的工作才能堅持下去。事實上，他在數十年前就已經符合退休標準，但他依舊堅持自己的目標，留在工作崗位上，並強調未來也會持續工作下去。

根據《路透社》報導，這名人瑞奧特曼（Walter Orthmann）15歲時由於經濟問題被迫輟學，身為家中長子的他隨後便跟著母親一起找工作，以補貼家用。當時母子兩人曾經應徵同一間公司，儘管母親未能順利被錄取，但年幼的奧特曼因為精通德語，隨即獲得錄用。

▲奧特曼因工作能力優秀，被提拔為銷售經理。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）



1938年，15歲的奧特曼開始在紡織工廠擔任物流助理，經過他持續不斷的努力，不久後他便晉升為銷售員，隨後更成為一名成功的銷售經理。他曾經花了不到一個星期就拿到別人至少要花3個月才能完成的訂單。奧特曼直言，在那個年代，未成年的孩子出去工作幫忙養家活口是非常正常的事。

奧特曼在4月19日迎來自己的100歲生日，同事、家人以及朋友更替他舉行了一場難忘的派對。如今，已經百歲的他仍然堅持繼續工作，如今他已經在同一間公司工作超過84年，創下金氏世界紀錄。

▲他剛與親朋好友一起舉行100歲生日派對。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）



對於那些想要持續在一間公司工作的人，奧特曼給出的建議很簡單。他說，「你必須要喜歡你的工作。我一直是帶著這種意念和戰鬥精神在工作的。你不能隨便做一份工作，這不是真正的工作，總有一天會受不了。」

儘管科技日新月異，但是奧特曼仍然會抽空去了解業界的新技術與趨勢。為了可以更長遠地工作下去，奧特曼也努力地保持身體健康，例如每天都會伸展身體，並且避開那些對他身體有害的食物，包含可樂或汽水，同時他也不吃鹽和糖。

▼奧特曼在公司工作超過84年，創下金氏世界紀錄。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）



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