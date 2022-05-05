全球20國「兒童不明肝炎」增至300例　WHO：不會造成大流行

▲全球20個國家已發現近300件兒童罹患不明肝炎的病例。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）表示，全球20個國家已發現近300件兒童罹患不明肝炎的病例，造成至少4名孩童死亡。目前專家仍在調查發病原因，懷疑是一種腺病毒感染所造成，但也排除了在全世界造成大流行的可能性。

根據BBC報導，WHO指出，目前兒童不明肺炎已出現在全球20個國家，其中大部分集中在歐洲，僅有少數病例出現在美洲和亞洲。目前已知首例是蘇格蘭一名不到10歲的孩童，而現在英國至少有140多起病例，其中10名需要進行肝臟移植。

WHO表示，這些病童的最初症狀是嘔吐、腹瀉，接著皮膚和眼白開始發黃，但這些孩子的體內並未檢驗出常見的A、B、C、D、E型肝炎病毒，但卻在部分孩童體內發現可能導致感染的腺病毒。不過目前各國專家仍在進行研究調查，WHO也說，現階段排除了兒童肝炎在全世界造成大流行的可能性。

調查顯示，英國四分之三的病童體內檢測出腺病毒，且其中四分之一的兒童血液中發現了一種名為F41的特殊腺病毒，美國也有9名病童身上出現此種腺病毒。

腺病毒是一種常見的病原體，它通常會引起感冒或腹瀉，確實也有可能在少數健康兒童中引發肝炎。不過也有部分病童體內除了腺病毒外，也曾經感染過新冠肺炎，體內也檢出新冠病毒，WHO強調，「雖然腺病毒是一種可能的假設，但對於病原體的調查仍在進行中。」

BBC報導指出，英國衛生專家認為，自新冠肺炎疫情爆發以來，由於社會接觸減少，導致兒童沒有接觸過普通病毒，隨著國際逐漸走向病毒共存，才會出現兒童感染的狀況。

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