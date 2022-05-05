健保APP「自主回報」！她確診1天點連結屢被擋　健保署曝原因

▲健康存摺「自主回報」！她確診1天點連結屢碰壁，健保署說明原因。（圖／讀者提供）

記者嚴云岑／台北報導

為方便確診者回報密切接觸者資訊，指揮中心將「確診個案自主回報系統」串接健保APP，昨起民眾登入「健康存摺」後，即可在PCR檢測結果顯示「陽性」時，連回自主回報系統填寫資料。不過，有民眾4日下午確診後，多次嘗試填寫皆「碰壁」，質疑與健保署公告的3~6小時落差有所出入。對於該時間落差，健保署回應了。

本土疫情連日破萬例，指揮中心5月1日啟用「確診個案自主回報系統」，發送簡訊讓民眾自主填寫，4日更完成健保系統介接，4月30日以後PCR檢測結果為陽性民眾，也可直接在健康存摺內點選「COVID-19確診個案自主回報系統」，填寫相關的自主疫調資料並回傳系統，縮短接觸者資料的蒐集時效。

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不過，有民眾向《東森新媒體ETtoday》投訴，自己是在5/4下午2時30分左右在健保APP查到PCR陽性，但從昨天開始點選自主回報系統連結，卻屢屢出現「系統公告」，讓她不禁質疑，「中央真的有開始嗎？」

依據讀者提供資料，該系統公告內容為：「請注意！PCR陽性尚須經過疾管署研判為確診後，才可提供填報功能，如目前無法填報，請稍後再試。」、「本網站入檔前經資料處理，約與健保署資料有3至6小時落差。若仍有疑問，請洽02-77563970。」

對於該情況，健保署醫務管理組專委林右鈞受訪時回應，健保收到醫院上傳確診資料後，每小時都會固定拋轉給疾管署，而疾管署收到IC卡資料後，會先進行清檔動作，之後才會進到法傳系統。

林佑鈞提到，過去資料僅需3~4小時就可完成，但因為近期資料量過大，加上需要整理得很正確，才能由系統進行後續資料派送，「所以整體來說會有資訊落差」，未來如果法傳系統更快，介接的效率會更高。對於法傳系統資訊落差問題，截至發稿前尚未接獲疾管署回應。