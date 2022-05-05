20多歲女確診6天亡　林氏璧認「腸胃症狀」不尋常：沒改善就別等了

▲居家照護者應注意症狀有無逐日改善。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨（4）公布一名死亡案例，1名年僅20多歲女性，曾打三劑疫苗，無慢性病史，從發病到死亡僅6天。前台大感染科醫師林氏璧指出，此名案例較不尋常的地方以消化道症狀為主，呼籲居家照護者應注意症狀有無逐日改善，「如果沒有改善，也不用等那個關懷電話了。」

林氏璧表示，該名個案曾居家照護，除發燒以外，也有消化道、腹瀉、嘔吐的症狀，到醫時呈脫水狀態，「沒有呼吸道症狀，目前新冠病毒這是少見的。」

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林氏璧說明，染疫者有些是以腸胃道來表現、沒什麼呼吸道症狀，但以兒科為多，「國外其實也開始爆了，特別是Omicron的BA.2。」他提醒，居家照護時，應注意症狀有無逐日改善，如發燒頻率程度、腹瀉頻率有無降低等。

「假如經過2、3天症狀都有改善，那代表可以稍微放心」，不過林氏璧強調，若症狀都沒有改善，那就別再等下去了，呼籲大家自行觀察居家照護的情形，不必等關懷電話。

根據醫療應變組副組長羅一鈞說明，她曾打三劑疫苗，無慢性病史，4/26開始發燒腹瀉，家用快篩陽性，晚上到醫院急診採檢PCR，隔天陽性確診並居家照護，「4/29日腹瀉未改善，腹痛、嘔吐」，119送急診發現血壓不穩，診斷敗血症，收治加護病房。

不過，該名患者隔天便因病情變化，氧氣需求高，插管接呼吸器，使用瑞德西韋、類固醇，轉送醫學中心加護病房，5/1因為出現心室顫動，急救無效過世。