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鄰居家傳慘叫聲「媽媽救我」　20歲女被埋屍媽才發現：那是我女兒

鄰居家傳慘叫聲「媽媽救我」　20歲女被埋屍媽才發現：那是我女兒。（圖／翻攝自Facebook）

▲當地警方正在通緝殺死20歲女子的凶嫌。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西20歲女子馬查多(Thuane da Silva Machado)出門幫媽媽買菜，人便再也沒有返家。媽媽西蒙娜(Simone Carla da Silva)擔心上街尋找時曾聽到鄰居家傳來女子慘叫聲，當時她沒想太多，沒想到後來發現女兒被埋屍在鄰居家院子，聽到的求救聲就是女兒。

馬查多2日下午在里約熱內盧州Baixada Fluminense家附近失蹤，媽媽西蒙娜表示，她在路上尋找女兒時曾聽到鄰居家傳來女子慘叫聲，「我聽到有人在喊，『媽媽，救命』，可是我直接回到家中，半小時後才突然恍然大悟」。

西蒙娜後來又前去鄰居家，要求進去尋找女兒，鄰居同意後她什麼都沒有找到，但注意到電視上正在播放A片，鄰居則趁機騎車逃離現場。警方後來找到被埋在鄰居院子中的馬查多屍體，驗屍發現生前曾遭到性侵。

西蒙娜表示，涉案鄰居是一名前科犯，大家都知道他會家暴妻子，搬來當地不到1個月，十分悔恨自己沒有早點發現慘叫聲就是女兒。當地媒體後來報導，涉案男鄰居是26歲的伊拉尼爾多(Iranildo Martins da Silva)，目前仍然在逃，警方正在通緝中。

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