「快篩難買惹民怨」蔡英文動怒　陳時中：有在想其他辦法

▲衛福部長陳時中接受媒體時事訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

傳出快篩實名制惹民怨，讓蔡英文總統動怒，要行政部門盡快解決此一問題。衛福部長陳時中今日表示，總統在快篩上有表達關心，也表示希望市場有一定量，比較方便購買的快篩；指揮中心一直都在想其他辦法。

快篩實名制上路，但仍有許多民眾抱怨買不到，蔡英文總統4日下午中常會為了快篩議題動怒，民進黨傍晚說明，蔡英文是希望除了實名制度之外，能夠協調更多元的快篩購買通路，讓民眾能在最快的時間內取得，包含一般的商業市場途徑，並非否定實名制。

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另一方面，國民黨黨團踢爆「高登環球生醫有限公司」是由資本額200萬的小吃店變身，卻被納入指揮中心申請醫療器材輸入的核准名單，質疑圖利特定廠商，高登環球生醫4日晚間發表聲明否認相關質疑，並宣布棄標。

陳時中今日受訪表示，總統的原意是對此政策表示關心，希望市場上有一定數量，也要有其他管道讓民眾方便購買，指揮中心也一直都有在想更方便的方法。

陳時中感嘆，本來國外廣泛進口也是一個來源，如果進來了，可以設計其他方式，各個包裝不同，可以多元供給，並意有所指表示「弄到大家廠商心灰意冷，不願意進，也不是好事情」。

針對高登環球棄標，陳時中受訪強調此為「政治干預商業」，並透露5月中以前原本有1700萬份快篩可供國人使用，現在要另外找了。