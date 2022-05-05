殘酷錄音檔曝光！俄軍吹噓肢解烏克蘭人變態事蹟　媽大讚：我也愛

▲俄軍打電話向媽媽吹噓他的變態事蹟。（圖／翻攝自Twitter／Sergej Sumlenny）

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭當局近來公開攔截到的一通電話內容，一名俄羅斯士兵和媽媽通話時，竟然大聊他們是如何刑虐烏克蘭人，包含把鐵絲塞入囚犯肛門或是切掉手指、生殖器，而更令人吃驚的是，他的母親聽到這些殘酷內容不但不反感，還大表支持。

錄音中可聽到，名叫康斯坦丁(Konstanin)的俄軍告訴母親塔季揚娜(Tatyana)，俄羅斯軍隊是如何折磨烏克蘭平民，包含會故意打斷他們腿，讓他們無法逃脫，「我們在刑訊室等待指揮官的時候，我把一名囚犯被打到髖骨骨折、甚至移位，他後來哭了出來，我實在太喜歡這樣了，精神上性侵他們」。

康斯坦丁還詢問媽媽，知不知道什麼是「小玫瑰」，對方說不知道，他便解釋他們會把從囚犯身上割下來的20根手指黏在生殖器上，就可以種出21朵花瓣的「玫瑰」。聽完種種變態行徑，塔季揚娜竟然告訴兒子，她如果在烏克蘭也會很享受這些虐行。

烏克蘭當局公布錄音檔後，被東歐專家薩姆萊尼(Sergej Sumlenny)翻譯並分享在推特上，駭人內容讓許多網友表示，「不可思議，好恐怖」、「他竟然和媽媽討論這種話題，也太糟糕了」、「這場戰爭提醒我們，一定要選擇和平而不是戰爭」。