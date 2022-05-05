下水10分鐘突然被鱷魚咬頭　男驚險逃「死亡翻滾」爆血差點斃命

Man's horror as 10ft crocodile clamps jaws around his HEAD and begins death rollhttps://t.co/gieKwG7q6p — The Mirror (@DailyMirror) May 4, 2022

記者李振慧／綜合報導

貝里斯28歲男子約書亞(Joshua Young)在當地知名浮潛景點捕魚時，突然遭到鱷魚攻擊，頭被利牙狠狠咬住時鱷魚還突然使出「死亡翻滾」，他後來設法游到岸邊，鱷魚還不肯放過他，好不容易獲得醫療幫助，卻因為失血過多心臟一度停止跳動。

約書亞上月8日在考克島(Caye Caulker)用魚叉捕魚時，突然感覺一個像是獨木舟的東西碰到他，還來不及反應時頭已經被鱷魚緊緊咬住，「我花了幾秒才意識到，該死，這是一條鱷魚，我立即被嚇壞了」。

約書亞試圖用手撬開鱷魚嘴巴，同時鱷魚也使出「死亡翻滾」想要讓他就範，拼命抵擋後來奇蹟逃回岸上，好不容易撬開鱷魚嘴，手和潛水衣又被緊緊咬住，「我忍痛抽出了手，潛水衣後來也被撕裂，幸好那不是我的皮膚」。

約書亞緊急搭上計程車前往就醫，然而途中卻因為失血過多陷入昏迷，司機幫忙把他抬進診所，由於傷勢太嚴重，後來被醫療直升機空運至貝里斯市(Belize City)醫院就醫，手術中心臟一度停止跳動，頭部與9根手指均有嚴重撕裂傷，住院5天才終於康復。

約書亞表示，他十分驚訝深受遊客歡迎的旅遊景點竟然會有鱷魚攻擊，「我在水中只待了10或15分鐘而已」，以前也從沒聽說當地傳出鱷魚或鯊魚攻擊事件，出院後仍需面對漫長復健，親友目前已在GoFundMe網站上為他舉辦募款活動。

▼男突然被鱷魚咬住頭，差點喪命。（圖／示意圖／達志影像）



