2歲童發燒喉嚨痛！1月後詭現「癱瘓、鬥雞眼」　母悲控：新冠害的

▲米爾克的媽媽聲稱，兒子在去年10月受新冠病毒影響後癱瘓、視力變差。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

英國赫爾（Hull）一位27歲媽媽伊布拉欣（Kawzr Ibrahim）聲稱，自己2歲的兒子因受新冠病毒影響，導致他接連出現癱瘓、高燒、不斷發抖和鬥雞眼等症狀。在德國醫師的診斷下，這名2歲男童被確診為感染小腦性運動失調症（cerebellar ataxia），不過醫護人員無法確認他的病是否為新冠病毒所引起。

據《每日郵報》報導，伊布拉欣指出，她的兒子米爾克（Mirko）在去年10月出現了發燒、喉嚨痛等類流感症狀，此後健康狀況就不斷惡化，並在一個月後完全癱瘓。米爾克的新冠檢測從未出現陽性反應，不過伊布拉欣卻表示，她心知兒子會變成這樣都是因為新冠病毒所致，「他原本是個健康活潑的孩子，卻在短短幾週內變成了這樣」。

據伊布拉欣描述，兒子在染病後，醫師給他開了抗生素，但米爾克卻在數日後開始發抖，而且行走的姿勢非常奇怪，甚至在一週後發高燒、完全無法行走。於是，伊布拉欣將兒子送入院接受磁振造影（MRI）與血液檢查。儘管檢查結果顯示米爾克的身體沒有任何問題，但米爾克卻在數週後完全癱瘓，雙眼也變成了鬥雞眼，導致視力惡化。

今年1月，米爾克被帶到德國的一家專科診所檢查，並被確診染上小腦性運動失調症。這是一種會導致患者難以保持平衡、視力受影響，與出現無法行走、說話、吞嚥等症狀的疾病。

由於米爾克同時對新冠病毒和人類疱疹病毒第四型（EBV）都有抗體，因此醫護無法確認米爾克的病是否為新冠所引起，不過在多數小腦性運動失調症病例中，患者的症狀通常會在染病的1個月內完全消失，因此像米爾克一樣症狀維持了近半年的病例並不多見。