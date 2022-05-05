「遼寧號航艦群」在太平洋訓練　戰機直升機多次起降

▲共軍遼寧號航空母艦群在西太平洋海域實戰化訓練，日本防衛省3日拍到戰機多次起降。（圖／翻攝日本防衛省網站）

文／中央社記者楊明珠東京5日專電

中國海軍的遼寧號航空母艦群在西太平洋海域進行實戰化訓練，日本防衛省昨天表示，3日觀察到遼寧號的戰機、直升機多次起降。

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省（相當於國防部）表示，3日正午（台灣時間上午11時）左右至下午6時之間，觀察到遼寧號的戰機、直升機多次起降。防衛省公布的照片顯示遼寧號上的戰機從宛如滑雪跳台狀的甲板起飛的模樣。報導說，發現遼寧號的戰機、直升機起飛的情況，日本航空自衛隊戰機緊急升空。不過，遼寧號的戰機未進入日本領空。

日本海上自衛隊本月2日觀察到遼寧號與其他7艘軍艦當天從沖繩本島與宮古島之間的海域南下航行到太平洋。日本防衛省統合幕僚監部2日晚間發布消息表示，1日中午在長崎縣以西約350公里海域，發現遼寧號航艦群。

日本於1至2日之間觀察到的遼寧號航艦群包括遼寧號及隨行的055型驅逐艦南昌號、052D型飛彈驅逐艦西寧號、烏魯木齊號、成都號、052C型飛彈驅逐艦鄭州號、054A型飛彈護衛艦湘潭艦，以及901型綜合補給艦呼倫湖號，共8艘軍艦。

中國海軍3日宣布，遼寧號編隊在西太平洋海域進行遠海實戰化訓練，是中國海軍根據年度工作計畫組織的一次例行性訓練，目的在提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐，不針對任何一方。

日本放送協會3日報導，一般認為，中國海軍這項訓練除了誇耀軍力，同時目的在於牽制美國總統拜登政府。拜登政府4月決定新一波對台軍售，總額逾110億日圓（約新台幣25億元），表態支持台灣提升自我防衛的力量。