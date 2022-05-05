北市學童打疫苗今起跑意願低　蔡炳坤：下週一起醫院開設接種門診

▲台北市學童接種莫德納疫苗從今天起跑，圖為信義國小學同打疫苗狀況。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

衛福部核准6至11歲兒童接種莫德納疫，台北市從今（5日）天開始施打，今天信義國小約800學學生中，僅有179人施打，施打率約22%，略低於之前調查3成左右施打意願，北市副市長蔡炳坤指出，未在學校施打疫苗兒童，下週一（9日）起在11家醫院開設兒童疫苗接種門診，家長可自行上網預約掛號，帶孩子前往醫院接種。

針對6至11歲兒童接種莫德納疫，台北市今天起開始施打，北市採取「校園集中接種」及「合約醫療院所接種」2種模式，並充分尊重家長選擇與施打意願，校園施打規劃接種動線依序為報到區、接種評估區、接種區及留觀區，另學校設有緊急救護區，而北市副市長蔡炳坤、教育局長曾燦金今早前往信義國小視察，關心疫苗施打與緊急應變流程，並確保學童接種疫苗安全。

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▲台北市學童接種莫德納疫苗從今天起跑，圖為信義國小學同打疫苗狀況。（圖／北市教育局提供）

蔡炳坤表示，學校接種莫德納疫苗對象以台北市國小6到11歲學生為主，國小附設幼兒園年滿6歲幼兒也可一起接種，並開放年滿12歲國小學童一併在校接種，今天信義國小預計施打179人，其中包括4個年滿6歲幼兒園、23個年滿12歲學童，以學校約800人來說，施打率約22％。

▲信義國小打完莫德納疫苗學童在現場觀察，副市長蔡炳坤前往關心視察。（圖／北市教育局提供）

蔡炳坤進一步說明，12歲以下學童施打半劑莫德納疫苗，12歲以上則施打一劑莫德納，而且23個12歲以上學童當中，還有2個是施打第二劑，所以每一個施打過程中要非常謹慎小心，今天原本學校開放家長申請陪同學同施打，但沒有家長提出申請，主要是家長志工（愛心媽媽）在過去學校施打流感疫苗時都曾協助學童，非常有經驗。

至於今天打完疫苗學童，蔡炳坤說，明天進行線上教學，接著是週末，提醒小朋友多喝開水，若不舒服要跟老師跟家長說，而北市學生接種後，可安排3到5天線上教學演練，家長則可請陪同防疫假。

若是學童未在學校施打疫苗，蔡炳坤指出，已經和北市11家醫院討論，從下週一（9日）開始，就會陸續成立兒童疫苗接種門診，家長若不在學校接種，可前往醫院接種，家長可自行上網預約掛號，再帶孩子前往醫院接種。