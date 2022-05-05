　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市學童打疫苗今起跑意願低　蔡炳坤：下週一起醫院開設接種門診

▲▼台北市學童接種疫苗今起跑，副市長蔡炳坤視察信義國小。（圖／北市教育局提供）

▲台北市學童接種莫德納疫苗從今天起跑，圖為信義國小學同打疫苗狀況。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

衛福部核准6至11歲兒童接種莫德納疫，台北市從今（5日）天開始施打，今天信義國小約800學學生中，僅有179人施打，施打率約22%，略低於之前調查3成左右施打意願，北市副市長蔡炳坤指出，未在學校施打疫苗兒童，下週一（9日）起在11家醫院開設兒童疫苗接種門診，家長可自行上網預約掛號，帶孩子前往醫院接種。

針對6至11歲兒童接種莫德納疫，台北市今天起開始施打，北市採取「校園集中接種」及「合約醫療院所接種」2種模式，並充分尊重家長選擇與施打意願，校園施打規劃接種動線依序為報到區、接種評估區、接種區及留觀區，另學校設有緊急救護區，而北市副市長蔡炳坤、教育局長曾燦金今早前往信義國小視察，關心疫苗施打與緊急應變流程，並確保學童接種疫苗安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台北市學童接種疫苗今起跑，副市長蔡炳坤視察信義國小。（圖／北市教育局提供）

▲台北市學童接種莫德納疫苗從今天起跑，圖為信義國小學同打疫苗狀況。（圖／北市教育局提供）

蔡炳坤表示，學校接種莫德納疫苗對象以台北市國小6到11歲學生為主，國小附設幼兒園年滿6歲幼兒也可一起接種，並開放年滿12歲國小學童一併在校接種，今天信義國小預計施打179人，其中包括4個年滿6歲幼兒園、23個年滿12歲學童，以學校約800人來說，施打率約22％。

▲▼台北市學童接種疫苗今起跑，副市長蔡炳坤視察信義國小。（圖／北市教育局提供）

▲信義國小打完莫德納疫苗學童在現場觀察，副市長蔡炳坤前往關心視察。（圖／北市教育局提供）

蔡炳坤進一步說明，12歲以下學童施打半劑莫德納疫苗，12歲以上則施打一劑莫德納，而且23個12歲以上學童當中，還有2個是施打第二劑，所以每一個施打過程中要非常謹慎小心，今天原本學校開放家長申請陪同學同施打，但沒有家長提出申請，主要是家長志工（愛心媽媽）在過去學校施打流感疫苗時都曾協助學童，非常有經驗。

至於今天打完疫苗學童，蔡炳坤說，明天進行線上教學，接著是週末，提醒小朋友多喝開水，若不舒服要跟老師跟家長說，而北市學生接種後，可安排3到5天線上教學演練，家長則可請陪同防疫假。

若是學童未在學校施打疫苗，蔡炳坤指出，已經和北市11家醫院討論，從下週一（9日）開始，就會陸續成立兒童疫苗接種門診，家長若不在學校接種，可前往醫院接種，家長可自行上網預約掛號，再帶孩子前往醫院接種。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

ET快訊
確診「居家照護」可領勞保傷病給付！　最高5343元
快訊／《急急復雞雞》男星猝逝家中！　享壽66歲
快訊／日本自民黨青年局見蔡英文　多名成員確診
快訊／衛福部估「5月11日」確診上看10萬！　最新預測曝光
快訊／輝瑞兒童疫苗來了！陳時中：77萬劑5／12抵台、5／2
確診者叫119！急診才說無症狀「想快領保險金」　醫怒炸
露毛泰貴妃被打入冷宮！　獨留德國淪怨婦
柯文哲：全台將進入「黑暗時期」！　再過3天確診數字不準了
快訊／今估本土破3萬！　陳時中14:00說明
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿嬤味的會客菜真香！火爆浪子從良賣滷味：人生有裂痕才入味

竹縣國三生會考前5天改線上教學　高三生面試前一週得居家學習

居隔沒薪水「每日補助1千」！誰能申請QA一次看　照顧者4條件就可拿

5／1火車停駛男子「侵入軌道拍臥軌照」　台鐵要查！最高恐罰5萬

快訊／輝瑞兒童疫苗來了！陳時中：77萬劑5／12抵台、5／20前開打

太敏感啦！超商喝飲料「他1動作」嚇跑全場　爆出共鳴：冤啊～

快篩陽性就醫「要自費」！　北市11醫院「防疫急門診」重點一次看

公視董事會改選延宕2年　文化部：預計5／9召開改選審查會議　

週末喜慶母親節！國道交通量增5％　「好走不壅塞時段」出爐

快訊／估今日本土破3萬！　陳時中14:00說明

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

阿嬤味的會客菜真香！火爆浪子從良賣滷味：人生有裂痕才入味

竹縣國三生會考前5天改線上教學　高三生面試前一週得居家學習

居隔沒薪水「每日補助1千」！誰能申請QA一次看　照顧者4條件就可拿

5／1火車停駛男子「侵入軌道拍臥軌照」　台鐵要查！最高恐罰5萬

快訊／輝瑞兒童疫苗來了！陳時中：77萬劑5／12抵台、5／20前開打

太敏感啦！超商喝飲料「他1動作」嚇跑全場　爆出共鳴：冤啊～

快篩陽性就醫「要自費」！　北市11醫院「防疫急門診」重點一次看

公視董事會改選延宕2年　文化部：預計5／9召開改選審查會議　

週末喜慶母親節！國道交通量增5％　「好走不壅塞時段」出爐

快訊／估今日本土破3萬！　陳時中14:00說明

上海1800家重點企業復工率超過7成　強調對企業復工條件「沒必要加碼」

桃園失智婦迷途一問三不知　手戴愛心手鍊警助返家

翹二郎腿並不帥氣優雅　物理治療師：翹腿久坐易脊椎側彎

快訊／民進黨土樹山鶯初選結果曝　林佳龍子弟兵卓冠廷奪冠出線

貓咪凜然表情朝鬆軟泥土奔去　老爹求放過：剛播種啊！

無良掉落物再現台61！土石毀路驚悚畫面曝　一車爆胎險沒命

美SEC再開鍘！京東、bilibili等88家中概股被列入「預摘牌名單」

獲國民黨提名參選屏東縣長　蘇清泉：迎接屏東出頭天

防疫必備！殺菌烘碗機下殺3480元　85公升大容量、紫外線消毒更安心

俄羅斯國防部：已在西部飛地模擬核飛彈攻擊

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

生活熱門新聞

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

警政署被電飛　對連千毅之亂「軟得像麻糬」

20多歲女打滿3劑仍重症死　醫揭6不尋常症狀

知本埋2噸黃金　尋寶人再次開挖

20多歲女染疫6天亡！李秉穎示警「1重症前兆」快就醫

媽要求留10份快篩　藥劑師拒遭嗆：少自命清高

高燒39度！孩全身癱軟「急診外躺地等6小時」　爸心痛

快篩劑怪怪的！人妻驚喊「沒有棉花棒ㄟ」　醫一看笑噴

高雄攤販質疑足跡錯誤：還要不要人活

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

少女打疫苗後亡冰4個月　他怒問2疑點

高登環球棄標快篩！陳時中感嘆政治干預商業

更多熱門

相關新聞

快篩陰性才能進批發市場　北農昨攔下10人快篩陽轉做PCR

快篩陰性才能進批發市場　北農昨攔下10人快篩陽轉做PCR

新冠肺炎疫情延燒，攸關北部地區農產品批發經銷的台北農產公司也傳出有多人確診，為此，農委會和台北市政府規定自3日晚間起，拍賣員及相關從業人員需持快篩陰性證明才能進入拍賣市場。根據統計，昨晚有10人快篩呈現陽性，已安排至檢驗站進行PCR篩檢。

被陳時中拿印度神童比較　柯：我是醫生

被陳時中拿印度神童比較　柯：我是醫生

妻確診、丈夫居隔日「只有1天」　黃珊珊點出中央回報系統問題

妻確診、丈夫居隔日「只有1天」　黃珊珊點出中央回報系統問題

快訊／北市兒童疫苗5日開打　9日再增11間醫院開兒童特別門診

快訊／北市兒童疫苗5日開打　9日再增11間醫院開兒童特別門診

LIVE／北市＋5538例　柯文哲說明

LIVE／北市＋5538例　柯文哲說明

關鍵字：

台北市學童打疫苗信義國小蔡炳坤曾燦金

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

莉婭懷孕3月「好想跟你上床」4願望調情謝和弦！

機車「車頭朝外停」會被罰錢？

余秉諺解隔離玩車震！

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

警政署被電飛　對連千毅之亂「軟得像麻糬」

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

20多歲女打滿3劑仍重症死　醫揭6不尋常症狀

快篩1條線「睡醒變2條」嚇瘋！醫嘆：我也是　8個字解答了

知本埋2噸黃金　尋寶人再次開挖

男友每天早上準時傳3字　她拆穿「外掛」真相

勾惡最新聲明！將動身南下單獨赴約

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面