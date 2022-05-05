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馬力波劇院遭炸估衝破600死！　倖存者曝恐怖現場：大型亂葬崗

▲▼馬力波劇院外頭噴「有小孩」字樣，俄軍仍轟炸。（圖／翻攝Maxar／TELEGRAM） 

▲馬力波劇院外頭噴「有小孩」字樣，仍遭到轟炸。（圖／翻攝Maxar／TELEGRAM）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏南港市馬力波（Mariupol）一間容納上千名婦女兒童避難的劇院，儘管清楚標出「內有孩童」字樣，3月時仍遭俄軍瞄準轟炸，造成大量傷亡，最新數據指出死亡人數高達600人，比原先估計多出2倍。外媒指出這是俄軍侵烏以來造成的單起最大傷亡事件，倖存者回憶當時滿地都是屍體，包括小孩，簡直就是一個「大型亂葬崗」。

馬力波在開戰之初就成為俄軍重點攻擊的大城之一，也迅速遭到俄軍包圍，來不及出逃的難民，其中一部分躲進了馬力波劇院，並在劇院前後的空地上排出大大的字樣，寫著「兒童」，目的就是要讓俄軍從空中就能看清楚；然而俄軍3月16日仍空襲劇院，導致屋頂幾乎全塌，建築變成一片廢墟，許多躲藏在裡頭的老弱婦孺不是被炸死就是被壓死。

▲馬力波劇院遭轟炸死亡人數，估計約600人，超出原先估計的300死 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼馬力波劇院遭轟炸死亡人數估計約600人，超出原先估計的300死 。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬力波劇院遭轟炸死亡人數，估計約600人，超出原先估計的300死 。（圖／達志影像／美聯社）

美聯社4日公布最新調查，分析指出該起事件共造成約600人傷亡，比先前預估的300人還要多出一倍，而在美聯社採訪的23名倖存者中，許多人堅信真實死亡人數更多。美聯社並根據救災人員和熟悉劇院的人的講述，建起劇院的3D俯視圖。

倖存者席歐米娜（Oksan Syomina）在烏西大城力利維夫（Lviv）接受美聯社採訪，她回憶爆炸當下她只裹著浴袍站在劇院冰冷的地下室，爆炸後周圍降下白色石膏粉塵，丈夫抓著她要帶她逃出去，一邊遮住她的眼睛不讓周圍的慘況映入眼簾。

但是席歐米娜忍不住，她睜開眼環顧四周，看到的景象至今都無法忘記。她說現場屍體滿地都是，其中一些還是死掉的孩子，當他們跑到出口時，一個小女孩毫無聲息地躺在地上。

▲馬力波劇院遭轟炸死亡人數，估計約600人，超出原先估計的300死 。（圖／達志影像／美聯社）

▲儘管俄軍為轟炸馬力波劇院找了許多藉口，但倖存者、目擊者和救難者都咬定，俄軍是刻意瞄準平民避難設施轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

席歐米娜說她必須踩著罹難者的屍體才能逃出去，一路上到處都是傷者淒厲地喊叫聲，還有一些爬起來的人，到處在找著他們的親人。和她與丈夫一起跑出來的大約有30人，一群人不顧一切往海邊方向跑去，跑了大約5英里（約8公里），沒人敢中途停下來，直到終於遠離已經淪為廢墟的劇院，「所有人現在都還被壓在廢墟底下，因為廢墟還在那裡，沒有人把他們挖出來」，她邊說邊流下眼淚，「那裡就是一個大型亂葬崗」。

所有被採訪的目擊者都表示，轟炸當時至少有100個人在劇院外的野外廚房，「沒有任何人倖存」。劇院內部的擁擠情況更是難以想像，所有的房間和走廊全部擠滿了人，平均每個人只有3平方公尺的空間能夠伸展四肢。

▲馬力波劇院遭轟炸死亡人數，估計約600人，超出原先估計的300死 。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬力波劇院遭轟炸前，逃難到此的人們擠在走廊上。（圖／達志影像／美聯社）

許多倖存者對劇院內避難人數的估計都在1000上下，但就連救難人員看見有成功逃出倖存的人數，大約只在200人左右，多數人都從劇院主要出入口和其中一個側門逃出，劇院後門和另一邊的側門都被炸毀了。

俄軍對於轟炸馬力波劇院的藉口是，「有烏軍窩藏在裡面」；然而美聯社取得的所有目擊者說法中，沒有任何人看見過劇院裡出現任何烏軍，更不用說把這裡當作軍事據點之一。此外，每一名目擊者和倖存者都很肯定地認為，俄軍就是轟炸劇院的兇手，而且是刻意的精準打擊，因為所有人都知道馬力波劇院被是該城的最大單一避難點，裡面還收容著大量幼童，俄軍的舉動擺明是刻意攻擊平民的行為。

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