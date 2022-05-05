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兒童接種疫苗前後避吃2食物 營養師推薦「一鍋到底」補充免疫力

臨床研究顯示，兒童接種莫德納後，最常見的副作用是疲倦、頭痛，各界最擔憂的心肌炎、心包膜炎，機率則低於1萬分之1。（示意圖／周志龍攝）

▲臨床研究顯示，兒童接種莫德納後，最常見的副作用是疲倦、頭痛，各界最擔憂的心肌炎、心包膜炎，機率則低於1萬分之1。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT提供

兒童疫苗開打，如果距離接種日還有一段時間，營養師程涵宇建議多吃菇類、木耳、地瓜葉等富含纖維質的食物，透過飲食養出腸道好菌。打疫苗前一天，除了保持飲食均衡之外，程涵宇提醒，千萬別讓孩子喝含糖飲料，也不可吃油炸食物，因為這兩類食物會促進身體產生發炎反應，可能會增加副作用風險。

打疫苗當天，同樣不能攝取含糖飲料與油炸食物，建議吃些抗發炎食物舒緩不適症狀，並補充足夠水分，程涵宇說，雞湯或魚湯是不錯的選擇，因為含有小分子胺基酸，好消化吸收與代謝，含有蛋白質修復受損細胞，同時幫助補充水分。

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或是選擇羅宋湯、蔬菜湯，因為豐富植化素可增強身體保護力，例如洋蔥及大蒜（蒜蔥素）抗氧化、高麗菜（硫配醣體）抗發炎、花椰菜（吲哚）減少身體發炎反應）、胡蘿蔔（維生素A促進第一道防線粘膜的健康），或是番茄（茄紅素）抗自由基、馬鈴薯高鉀助代謝，同時也能補充水分。

其中洋蔥和大蒜都含大量益菌生，也就是好菌的食物，研究發現腸道環境健康，有助於合成足夠的血清素，能提升免疫力、幫助睡眠。程涵宇說，這類湯品，家長準備起來方便又快速，一鍋就是均衡完整營養的一餐，而且不油膩好消化，建議高麗菜、花椰菜可在起鍋前再放入，能保留最多抗氧化的植化素。

打疫苗後需要修復細胞與補充水分，專家認為雞湯、魚湯或蔬菜湯都是不錯的選擇，家長也方便準備。（圖／焦正德攝）

▲打疫苗後需要修復細胞與補充水分，專家認為雞湯、魚湯或蔬菜湯都是不錯的選擇，家長也方便準備。

打完疫苗後2周，則要攝取足夠維生素、礦物質、植化素，打造身體健全的免疫環境。程涵宇說，最大的原則就是給孩子新鮮和未加工的食物，例如蔬菜就含有豐富植化素，可增強身體保護力；水果含有維生素C，具有抗氧化、抗發炎效果。

程涵宇提醒，如果孩子想喝果汁，首先要確保果汁是100%原汁，同時不可喝太多，以免攝取過多糖分，另外，果乾因為體積小，大約只有新鮮水果的1/2量，並且維生素C流失較多，所以應該優先攝取新鮮水果。

全穀雜糧類如玉米、小米、燕麥、小麥、糙米或馬鈴薯、地瓜，都是很好的澱粉類來源，除了有孩子需要的基本熱量外，也同時含有膳食纖維、維生素Ｂ群、鉀離子等，尤其維生素B群更有助於增強身體抵抗力。

營養師程涵予表示，接種疫苗後仍要持續均衡飲食，適時補充維生素等營養素，才能提升免疫力。（圖／程涵予提供）

▲營養師程涵予表示，接種疫苗後仍要持續均衡飲食，適時補充維生素等營養素，才能提升免疫力。

維生素D、維生素E也能增強免疫力，程涵宇建議孩童每天喝2杯牛奶，每杯約240毫升，而堅果也是很好的防疫食物，除了含有維生素E、蛋白質，也有膳食纖維及礦物質，不過太小的孩子吃整顆堅果較危險，建議可打碎加入牛奶或果汁喝，而較大的孩子吃堅果時，也不可邊吃邊玩，以免卡住氣管造成危險。

最後，由於孩子處於成長期，也要攝取豐富蛋白質幫助生長發育，程涵宇建議優先攝取白肉，例如雞肉、鴨肉、魚，因為其含有的脂肪量較低，屬於優質蛋白質，同時記得每周至少吃兩次魚，其中一次應該是高油脂的魚類，例如鮭魚、沙丁魚、鯖魚，以攝取好的油脂。

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