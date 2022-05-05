白俄宣布大規模軍演！　烏克蘭疑「入侵幌子」：已做好準備





▲白俄和俄羅斯在侵烏戰爭爆發前，就已實施過大規模軍演。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭邊境局發言人4日表示，如果白俄羅斯加入俄軍攻打烏克蘭，烏克蘭已經準備好迎戰。

路透社報導，白俄羅斯一向是俄羅斯的親密盟友，而且明斯克當局4日當天稍早指出，白俄羅斯軍隊已經展開大規模軍演，測試白俄軍隊是否完成處於戰備的狀態，但強調這次軍演不對鄰國構成威脅。

烏克蘭邊境局發言人德曼琴科（Andriy Demchenko）表示，儘管如此，烏方並未排除白俄羅斯會在某個時間點，允許俄軍利用白俄領土或軍隊作戰，「所以，我們已經準備好了。」他補充道，2月24日俄烏戰爭開打後，烏方已在與白俄接壤的邊境加強防守。

白俄「無害軍演」的說法自然很難讓烏克蘭信服，因為在俄羅斯入侵烏克蘭以前，俄國和白俄就在烏克蘭邊境展開大規模聯合軍演，此外，俄軍還在烏克蘭東面和南面同時舉行軍演，藉口屯軍邊境，當時也強調「只是軍演」，但在武器裝備和人員調動部署到位後，隨即製造藉口進軍烏克蘭。

德曼琴科表示，烏克蘭也在西南鄰國摩爾多瓦的分離地區外聶斯特（Transdniestria）沿岸邊界加強布防。該地區長期受到俄國掌控，也有俄軍駐守，近期已開始有傳言俄國將擴大戰爭，從外聶斯特地區發兵攻占兵力只有區區3000多人的摩爾多瓦，進而向東進取烏克蘭南部地區，和黑海艦隊夾擊烏南港市敖德薩（Odessa）。

烏克蘭官方表示對外聶斯特地區的情勢感到擔憂，並譴責是俄羅斯想要把該地區拖入戰事所催生的一系列舉動。