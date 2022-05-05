國小女兒測體能「口渴喝水」被要求重跑　媽見她回家癱軟氣炸

▲國小女童體能測試中途去喝水，被要求重測累癱。（資料圖，與本文無關／記者呂佳賢攝）



記者崔子柔／綜合報導

台南一名國小女童近日進行體能測試，因同學未確實幫她計時，導致她要重跑補考，但補考時她因中途口渴去喝水，老師要求她重測，最後她一天跑了10圈操場，回到家累癱在床上，讓媽媽心疼喊「不能下周再完成嗎」？

該女童的媽媽在臉書社團「爆料公社」發文表示，女兒體能測試需跑操場5圈，4/26初次測試時，因同學未確實替她計時，所以4/29要重測一次，重測時女兒跑到第3圈因口渴跑去喝水，體育老師便說這樣不算，要求重跑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「既然要重新跑一次，那代表後面兩圈不需要完成了不是嗎，但老師在上體育課的當下要求她跑10圈操場」，原PO提到，當時氣溫32度，女兒一到家就癱軟在床上不動，她詢問其他同學當天狀況，同學們說其他人都先下課了，不知道發生什麼事，只剩女兒一個人還在操場上。

原PO氣得想去找體育老師理論，但當天只剩一位主任在學校，說明事情經過後，直到5/1都沒有接到學校關心的電話，她提到，當初女兒因同學沒有計時到就要重跑，但女兒也沒幫該同學計時到，對方卻不需要補跑，質疑老師評分的公平性，「我跑去安親班問他們班上同學，沒有一個補跑的」，「我心裡能平衡嗎？」