首次！俄軍最新主戰車T-90M　遭烏軍轟爆成焦黑廢鐵

▲俄羅斯最新型主力戰車T-90M「突破式」（Proryv）被烏軍摧毀。（圖／翻攝推特「@zloneversleep」）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯最新型主力戰車T-90M「突破式」（Proryv）於2020年4月正式交付俄軍部隊，在這次俄烏戰爭中出現於東北方城市哈爾科夫（Kharkiv），被視為俄軍強大先進武器之一，但今天（5日）卻傳出畫面，一輛Т-90М被烏軍摧毀，在道路上成為一大塊焦黑的廢鐵，也是第一輛被烏軍摧毀的Т-90М戰車。

推特消息「@UAWeapons」指出，哈爾科夫外圍地區近日被烏軍重新奪回，俄軍企圖發動進攻再度攻下該地區，但一輛Т-90М戰車卻在戰役中被烏軍摧毀。此外，還有一輛BNP-2（BMP-2 IFV ）被烏軍繳獲。

▲T-90M遭摧毀成為話題。（圖／達志影像／美聯社）

#Ukraine: An attempted Russian counter attack against areas recently retaken by Ukrainian forces was foiled in #Kharkiv Oblast.



As a result, for the first time ever, a very modern Russian T-90M tank was destroyed, and a BMP-2 IFV captured. pic.twitter.com/fBLKRPXRnv — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 4, 2022

Т-90М戰車是俄羅斯Т-90系列戰車中最新的衍生型號，在下一代主力戰車T-14量產前，作為填補戰力空缺的主要戰車，從Т-90型號升級引擎、主砲和配備多重光電瞄準系統，讓戰車24小時都能夠進行任務操作。

Т-90М戰車在2020年4月正式交付俄軍，莫斯科2020年和2021年都安排該型號戰車在勝利日紅場閱兵中亮相，這次被視為俄軍最先進的現代化裝備之一的Т-90М戰車，在戰場上被烏軍轟毀，立刻成為關注焦點。