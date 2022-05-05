英國禁止服務業出口俄國　制裁俄媒體組織

▲英相特拉斯表示，和普丁政權做生意是「道德破產」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社倫敦4日綜合外電報導

英國今天禁止服務業出口商品到俄羅斯，並對俄國63名個人和組織實施制裁，這波最新措施是要對莫斯科加大施壓，希望藉此讓俄國改變策略並撤出烏克蘭。

俄國2月24日入侵烏克蘭至今，英國首相強生（Boris Johnson）一直是烏克蘭的主要支持者，將倫敦對莫斯科的制裁視為懲罰俄國總統普丁（Vladimir Putin）對烏克蘭開戰的一種方式。

英國政府表示，這些措施將切斷俄國獲得英國管理諮詢、會計和公關服務的渠道，強化許多業者已經自己做出的決定，包括所謂的4大會計事務所，即勤業眾信（Deloitte）、安永（EY）、安侯建業（KPMG）和資誠（PwC）。

其他許多服務業者也試圖出售或關閉在俄國的業務，像是廣告集團，而一些律師事務所也不再接受新客戶。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）在聲明中表示：「與普丁政權做生意是道德破產，並幫助資助在烏克蘭造成難以言喻苦難的戰爭機器。」

她說：「切斷俄國獲得英國服務的機會，將對克里姆林宮施加更大壓力，並終將有助於確保普丁在烏克蘭失敗。」

英國也對俄國新聞記者和媒體組織實施制裁。



