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烏克蘭情報局長曝「戰爭結束2可能」：普丁死或「俄國分裂成3塊」

▲▼普丁身穿義大利名牌Loro Piana黑色羽毛外套，一件要價37.2萬元新台幣。（圖／路透社）

 ▲烏克蘭的情報局長認為，戰爭結束只有2種可能，普丁死去或俄羅斯分裂。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，已經進行了70天，全世界都想問戰爭何時結束。對此烏克蘭軍情局長接受媒體訪問時表示，戰爭結束只有2種可能性，一種是普丁死去，一種是俄羅斯分裂成3個或更多國家。

烏克蘭媒體專訪國防部「情報總局」（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）時提問指出，西方相信烏克蘭終究會贏得場戰爭，但俄羅斯不會坐以待斃，所以核打擊威脅是真的嗎？

▲▼烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）2020年8月5日被總統正式任命。（圖／取自gur.mil.gov.ua）

▲烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）。（圖／取自gur.mil.gov.ua）

布達諾夫回應表示，使用「戰術核武」的機會一直存在，使用「戰略核武」沒有意義，因為兩國距離太接近，但使用戰術核武，只會加速俄羅斯被終結，然後這場戰爭就結束了，但關於這場戰爭如何結束，只有2種選擇或可能性。

布達諾夫指出，第一種可能是俄羅斯分裂成3塊甚至更多，第二種可能是普丁死去，撤換俄羅斯領導高層，相對維護俄羅斯領土的完整性。

布達諾夫進一步解釋，如果是第二種可能性，新領導人會說普丁是一個病態的領導者，所有的過程都與俄羅斯無關，在這個情況下，俄羅斯將會放棄所有佔領的領土，包括應該屬於日本的群島，還有應該屬於德國的柯尼斯堡（Koenigsberg，俄稱「加里寧格勒」）。

布達諾夫說，大多數俄羅斯軍事和政治領導人都知道這一點，這就是為什麼有如此多的管道嘗試與西方世界對話的原因，儘管他們都使用官方言論，但非官方的想法則完全不同，因為他們害怕失去財富，他們明白這將使現況盡快結束。

布達諾夫強調，「給普丁留一條退路的策略，這幾乎是不現實的，他是全世界的戰犯，這就是他的結局，他把自己逼入了死胡同」。

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