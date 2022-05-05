　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

20多歲女打滿3劑仍重症死　醫揭6不尋常症狀「年輕人也要速送醫」

▲▼急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院,醫護人員,防護衣,新冠肺炎,疫情,醫療量能,醫院,疫情,防疫,醫療照護,專責醫院,醫事人員,護理師,重症病患,空床率,病床,老年人,老人家,長者,長照,喘息服務,臥床。（圖／記者李毓康攝）

▲本土疫情爆發，醫院急診病患等待收治，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（4）日公布死亡個案中有1名年僅20多歲女性，本身沒有慢性疾病，且完整接種3劑BNT疫苗。感染科醫師李明政指出，由於Omicron主要特性侵犯上呼吸道，如果病毒攻擊到別的地方，出現不尋常症狀，如腹痛、胸悶甚至意識改變等，應該要馬上就醫。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨說明，個案4/26開始發燒腹瀉，家用快篩陽性，晚上到醫院急診採檢PCR，隔天確診並居家照護，4/29日由於腹瀉未改善，腹痛、嘔吐，撥119送急診發現血壓不穩，診斷敗血症，收治加護病房，隔天因為病情變化，插管接呼吸器，轉送醫學中心，5/1因為出現心室顫動，急救無效過世。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞提到，該名個案病程變化較為急速，從發病到死亡僅有6天，死因為新冠肺炎敗血性休克併多重器官衰竭，先前曾經懷疑合併細菌感染，不過經過血液細菌培養陰性。

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

當Omicron為主要流行病毒株，特徵為傳播力強，患者大多為輕症、無症狀，像是感冒一樣。然而本次死亡的20多歲女性，沒有慢性疾病，並非免疫不全，已經完整接種3劑BNT疫苗。

振興醫院感染科主任李明政受訪分析，在眾多感染人群中，還是會有非常正常的人受到感染，且出現一定比例重症，不會百分之百的輕症、無症狀；特別在感染的母數大幅增加，類似的個案就更容易出現。

此情況難以預期、猜測，要如何提高警覺？李明政指出，Omicron特性是侵犯上呼吸道，所以大多會有咳嗽、流鼻水、輕微發燒、肌肉痠痛等像一般感冒的症狀，如果本身出現超出上呼吸道常規症狀時，顯示病毒攻擊到其他部位，此時一定要及早就醫。

李明政舉例，像是本次個案的腸胃道症狀，又吐又拉，這就是罕見的Omicron症狀，其他還有心悸、胸悶、胸痛、喘、呼吸急促等可能是病毒侵犯肺部或心臟，頭痛、意識不清，可能是侵犯到中樞神經系統，都是應該特別注意的症狀。

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。（圖／記者湯興漢攝）

此外，為擴大醫療應變量能，指揮中心即起調整COVID-19確定病例輕重症分流收治原則，當中最大變革是無症狀、輕症成人確診者收治醫院年齡從原本的70歲以上拉高到80歲以上。

李明政表示，此舉顯然是「兩害相權取其輕」，75歲以上長者本來就屬於中重症高風險族群，特別是70~80歲，因為本身活動力仍強，社交生活較多的情況下，自然感染的機會比較大，反倒是80~90歲年齡層，活動力比較弱、社交活動較少，感染人數也會比較少。

李明政指出，當然長者本身若已出現中重症表現，也會收治到醫院，但是還沒有肺炎、血氧也正常情況下，將收治加強版集中檢疫所/防疫旅館，此時建議本身有慢性病或其他共病者要提高警覺，像是糖尿病患者、心臟、腎臟功能不好、曾經癌症化療、其他免疫疾病等，多注意自身症狀，如果出現高燒或者血氧機監測低於95，應該趕快求救，盡早送醫。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

ET快訊
快訊／Fed升2碼道瓊漲破900點　分析師：台股將利空出盡迎
勾惡最新聲明！中午動身南下「一個人赴約」　現場將嚴格警力管控
確診別慌！自主回報8大QA「沒收到簡訊」一步驟解決　拒填要罰
萬分之0.5機率！24歲女6天猝逝　Omicron沒想像友善
快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了　死訊藏3個月：真的好想
Fed升息2碼符合預期　激勵美股飆漲932點
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

16歲少女打疫苗後死亡「冰4個月未下葬」　他怒問2疑點

醫師爸：莫德納、BNT「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

工作老被衝康？職場「6種小人面相」曝光

高登環球遭控黑箱放棄投標快篩劑　「希望國民黨能組團採購」

萬分之0.5機率！24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

確診QA一次看！這5類人才能住院　「附近採檢站、送藥到府」一鍵查

確診別慌！自主回報8大QA「沒收到簡訊」一步驟解決　拒填要罰30萬

3縣市大雨特報！今明回溫33℃　第2道梅雨鋒面週日激發

兒童「選莫德納or等輝瑞」10大QA一次看！疫苗副作用差異曝

連千毅之亂「警政署被電飛」：軟得像麻糬　小商人舉報血流成河

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

楊銘威《營業中》「像顆球」圓融很多事　姚元浩讚「二廚只有他能勝任」推他去外場

16歲少女打疫苗後死亡「冰4個月未下葬」　他怒問2疑點

醫師爸：莫德納、BNT「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

工作老被衝康？職場「6種小人面相」曝光

高登環球遭控黑箱放棄投標快篩劑　「希望國民黨能組團採購」

萬分之0.5機率！24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

確診QA一次看！這5類人才能住院　「附近採檢站、送藥到府」一鍵查

確診別慌！自主回報8大QA「沒收到簡訊」一步驟解決　拒填要罰30萬

3縣市大雨特報！今明回溫33℃　第2道梅雨鋒面週日激發

兒童「選莫德納or等輝瑞」10大QA一次看！疫苗副作用差異曝

連千毅之亂「警政署被電飛」：軟得像麻糬　小商人舉報血流成河

首次！俄軍最新主戰車T-90M　遭烏軍轟爆成焦黑廢鐵

真好玩董座涉淘空遭撤換　前總經理劉志成接任

16歲少女打疫苗後死亡「冰4個月未下葬」　他怒問2疑點

勾惡最新聲明！中午動身南下「一個人赴約」　現場將嚴格警力管控

Fed升息2碼道瓊暴漲900點　分析師：台股將利空出盡迎反彈

香氛控必收！Byredo第1款芳香調淡香精、Dior玫瑰珍釀每年香氣都不同

醫師爸：莫德納、BNT「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

美軍事首長：中國將在2027年具備攻台能力

智障兒「亂拳打死7旬父」伴屍1天　鄰長上門驚見逆倫慘案

馬拉度納「上帝之手」球衣拍賣　2.74億落槌創紀錄

楊銘威《營業中》「像顆球」圓融很多事　姚元浩讚「二廚只有他能勝任」推他去外場

生活熱門新聞

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

高燒39度！孩全身癱軟「急診外躺地等6小時」　爸心痛

快篩劑怪怪的！人妻驚喊「沒有棉花棒ㄟ」　醫一看笑噴

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

20多歲女打滿3劑仍重症死　醫揭6不尋常症狀

知本埋2噸黃金　尋寶人再次開挖

違停不能檢舉　2車霸道違停照

女兒想吃沙西米　媽端「類生魚片」

超商買咖啡「前面大姐大三元」　網驚：完了

高雄攤販質疑足跡錯誤：還要不要人活

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

壽司郎見人母「手戳壽司」　網1招避雷

即／台中足跡熱點曝！　IKEA、夜市、新光三越入列

打3劑疫苗無慢性病！22歲閨蜜「確診重症去世」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

余秉諺解隔離玩車震！

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

快篩1條線「睡醒變2條」嚇瘋！醫嘆：我也是　8個字解答了

勾惡放話「事情還沒結束」　連千毅：講好了還興風作浪

她結婚又離婚30次淪街友　嫁5老公3個還在關

機車停遮雨棚下　「鄰居怒趕人」全場氣炸

高燒39度！孩全身癱軟「急診外躺地等6小時」　爸心痛

快篩劑怪怪的！人妻驚喊「沒有棉花棒ㄟ」　醫一看笑噴

租屋5年「賺走一間房」！　超狂手法網全跪：計畫通

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

20多歲女打滿3劑仍重症死　醫揭6不尋常症狀

泫雅「極致短襯衫」裡面沒穿！

愛買10門市明開賣「家用快篩」！

知本埋2噸黃金　尋寶人再次開挖

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面