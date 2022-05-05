20多歲女打滿3劑仍重症死　醫揭6不尋常症狀「年輕人也要速送醫」

▲本土疫情爆發，醫院急診病患等待收治，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（4）日公布死亡個案中有1名年僅20多歲女性，本身沒有慢性疾病，且完整接種3劑BNT疫苗。感染科醫師李明政指出，由於Omicron主要特性侵犯上呼吸道，如果病毒攻擊到別的地方，出現不尋常症狀，如腹痛、胸悶甚至意識改變等，應該要馬上就醫。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨說明，個案4/26開始發燒腹瀉，家用快篩陽性，晚上到醫院急診採檢PCR，隔天確診並居家照護，4/29日由於腹瀉未改善，腹痛、嘔吐，撥119送急診發現血壓不穩，診斷敗血症，收治加護病房，隔天因為病情變化，插管接呼吸器，轉送醫學中心，5/1因為出現心室顫動，急救無效過世。

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羅一鈞提到，該名個案病程變化較為急速，從發病到死亡僅有6天，死因為新冠肺炎敗血性休克併多重器官衰竭，先前曾經懷疑合併細菌感染，不過經過血液細菌培養陰性。

▲醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

當Omicron為主要流行病毒株，特徵為傳播力強，患者大多為輕症、無症狀，像是感冒一樣。然而本次死亡的20多歲女性，沒有慢性疾病，並非免疫不全，已經完整接種3劑BNT疫苗。

振興醫院感染科主任李明政受訪分析，在眾多感染人群中，還是會有非常正常的人受到感染，且出現一定比例重症，不會百分之百的輕症、無症狀；特別在感染的母數大幅增加，類似的個案就更容易出現。

此情況難以預期、猜測，要如何提高警覺？李明政指出，Omicron特性是侵犯上呼吸道，所以大多會有咳嗽、流鼻水、輕微發燒、肌肉痠痛等像一般感冒的症狀，如果本身出現超出上呼吸道常規症狀時，顯示病毒攻擊到其他部位，此時一定要及早就醫。

李明政舉例，像是本次個案的腸胃道症狀，又吐又拉，這就是罕見的Omicron症狀，其他還有心悸、胸悶、胸痛、喘、呼吸急促等可能是病毒侵犯肺部或心臟，頭痛、意識不清，可能是侵犯到中樞神經系統，都是應該特別注意的症狀。

▲國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。（圖／記者湯興漢攝）

此外，為擴大醫療應變量能，指揮中心即起調整COVID-19確定病例輕重症分流收治原則，當中最大變革是無症狀、輕症成人確診者收治醫院年齡從原本的70歲以上拉高到80歲以上。

李明政表示，此舉顯然是「兩害相權取其輕」，75歲以上長者本來就屬於中重症高風險族群，特別是70~80歲，因為本身活動力仍強，社交生活較多的情況下，自然感染的機會比較大，反倒是80~90歲年齡層，活動力比較弱、社交活動較少，感染人數也會比較少。

李明政指出，當然長者本身若已出現中重症表現，也會收治到醫院，但是還沒有肺炎、血氧也正常情況下，將收治加強版集中檢疫所/防疫旅館，此時建議本身有慢性病或其他共病者要提高警覺，像是糖尿病患者、心臟、腎臟功能不好、曾經癌症化療、其他免疫疾病等，多注意自身症狀，如果出現高燒或者血氧機監測低於95，應該趕快求救，盡早送醫。