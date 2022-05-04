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翁章梁第八度上東森農場力推嘉義極光哈密瓜　王令麟力挺送東森幣買氣熱

▲▼嘉義縣長翁章梁上東購賣哈密瓜。（圖／記者湯興漢攝）

▲嘉義縣長翁章梁（左3）今(4日)第八度上東森購物《東森農場》節目，力推廣受會員喜愛的「嘉義極光哈密瓜」。左起為購物專家怡君、小農呂泓原、嘉義縣長翁章梁、東森購物總經理彭鴻珷、東森購物網執行長楊俊元、小農呂世能。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

吃起來口感媲美日本阿露斯的「嘉義極光哈密瓜」，因為甜度高、肉質細嫩，不少人一吃成主顧，為分享給更多人，嘉義縣長翁章梁多次上東森購物《東森農場》節目大力推銷，造成檔檔熱銷，讓極光哈密瓜的名號在全台火紅，而今年產季才剛開跑，他趕緊化身購物專家第八度上LIVE節目，迫不及待與小農一起聯手宣傳「要買要快」，再加上東森集團總裁王令麟力挺送50%東森幣高回饋，掀起熱烈搶購。

只有在春、秋兩個季節才能吃到的「嘉義極光哈密瓜」，採用溫室種植、直立式栽培、純粹蜂蜜授粉、一株一果、有機質肥料栽培等堅持，栽種出來的果實外觀不僅有著翠綠細緻網紋，更具有果肉細嫩水份多、有如水梨及蜜棗般的口感等特色，嚐起來清甜不膩，尾勁還帶有迷人的焦糖香氣，但產量有限，一分地約可生產2千顆，其中又要符合甜度14度以上、沒有任何病蟲害等嚴格品管，所以僅4成能通過「嘉義極光」認證，因此每每產出即秒殺完銷。

▲▼嘉義縣長翁章梁上東購賣哈密瓜。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼嘉義極光哈密瓜外觀有翠綠細緻網紋，切開來可看出果皮薄且肉厚，嚐起來則是果肉細嫩、口感清甜。

▲▼嘉義縣長翁章梁上東購賣哈密瓜。（圖／記者湯興漢攝）

自從翁章梁親上《東森農場》節目大力推銷後，「嘉義極光哈密瓜」廣受東森購物會員熱烈好評，已成每季開賣的暢銷農產品，翁章梁表示，透過每次在東森購物平台的促銷與成功推廣，「嘉義極光哈密瓜」已經變成是很搶手且秒殺的商品，消費者都在等待它什麼時候開始生產，因此剛開始生產，就趕快上東森購物告訴所有消費者，「嘉義極光哈密瓜」已經開賣了，要買要快，時間非常有限，因為生產時間只有短短4～5個禮拜。

▲▼嘉義縣長翁章梁上東購賣哈密瓜。（圖／記者湯興漢攝）

▲翁章梁（右）提到，種植嘉義極光哈密瓜必須有技術水平，不是一般就種得起來，並且要經過嚴選品管，才可以貼上「嘉義極光」的標籤。

東森農場再與嘉義縣合作，強調挑選嚴選中的嚴選，一箱2顆，足重3～3.5公斤，接單後立即摘取裝箱，產地直接送貨到府，保障新鮮且價格優惠，東森價1,099元，再加碼送50%東森幣，最高回饋550枚，等於半買半相送，由於自用送禮都很適合，節目開檔後，網路、電話訂單不斷湧入，其中更有人一次訂購多箱。翁章梁說，東森購物一直是很強勢的平台，他前前後後已經上來八次，販賣各種不同的嘉義農產品，希望能和嘉義政府持續合作，未來有好的農產品，一定透過東森購物平台跟大家分享；同時也提到，期望把最好的產品帶給全國消費者，讓「嘉義極光」這個品牌可以成為整個台灣水果界及嘉義最好的農產品。

▲▼嘉義縣長翁章梁上東購賣哈密瓜。（圖／記者湯興漢攝）

▲翁章梁（中）表示，透過在東森購物平台推廣，「嘉義極光哈密瓜」已經變得非常搶手。

 秉持著和小農站在一起的東森購物網，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評。

東森農場販售的各項農場品也在「熊媽媽買菜網」同步銷售，東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

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