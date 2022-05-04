孫女被爺爺偷拍裸照！驚揭「他把家當後宮」　性侵全家卻沒人報警

how to take down people nudes? sebab my friend kena ugut ngn atuk dia, atuk dia ada gambar dia masa tengah mandi. — mell (@melldyyyy) May 3, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞女網友Mell最近在推特揭露，她朋友的爺爺趁孫女洗澡時偷拍裸照，以此威脅孫女與自己發生性關係，豈料當Mell的朋友向家人求助時，才驚覺原來家中所有女性都曾慘遭爺爺毒手，不過大家都因為害怕家醜外揚、沒面子而選擇忍氣吞聲，因此Mell只好向網友求助，尋找如何刪除別人手機照片的方法。

綜合當地媒體報導，Mell憤怒指出，她某位朋友的爺爺居然在孫女洗澡時，偷偷潛入浴室偷拍孫女的裸照，並在事後以裸照威脅孫女與自己發生性關係，「這老人家無腦得不知羞恥，居然開口對自己的孫女說他有生理需求，簡直噁心透頂」。

▲大馬一名女子洗澡時被爺爺拍下裸照，並威脅她發生性行為。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

Mell表示，她的朋友在得知自己被拍下裸照後驚恐不已，於是便向其他家人求助，沒想到受害者這時才被告知，原來家中所有女性過去都曾被爺爺性侵，就連他們最小的家人也難逃爺爺魔爪，不過為了保住爺爺的尊嚴與家族名聲，大家只好選擇忍氣吞聲，任由爺爺肆意妄為。

氣炸的Mell在推特抨擊這個家庭「糟糕透頂」，還聲稱「有這麼變態的爺爺，即使住在自己的家也覺得不安全」，但無奈的她也只能替朋友在網上詢問，是否有方法可以刪除別人手機中的照片，希望能以此保護朋友。

貼文曝光後瞬間引起了不少網友的關注，大家都對爺爺的所作所為表示非常生氣，也十分同情Mell朋友的遭遇，紛紛鼓勵她要勇敢報警。也有網友指出，一旦爺爺在網上公開裸照就算觸法，不過若爺爺只是私藏裸照，Mell的朋友確實也無可奈何，因此他們也在留言處tag了警方和大馬通訊與多媒體委員會（MCMC）的官方帳號，希望相關單位能插手解救這個家庭。