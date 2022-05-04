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18歲就32E成男人尤物　21歲女崩潰動手術讓「大胸消風」：改變人生

18歲就32E成男人尤物　21歲女崩潰動手術讓「大胸消風」：改變人生。（圖／翻攝自instagram／haus.of.sol）

▲雖然擁有令人稱羨的身材，卻為女子帶來許多不便。（圖／翻攝自instagram／haus.of.sol

記者李振慧／綜合報導

澳洲21歲女子安德魯斯(Maddi Andrews)18歲便擁有32E傲人身材，然而令人稱羨的大胸反而為她帶來許多困擾，除了胸部重量讓她脖子痠痛、晚上睡不好，走在街上總是吸引男性目光也讓她很不自在，最後決定動縮胸手術。

自己創業的安德魯斯表示，「我原本也很喜歡受到關注的感覺，可是胸部後來愈長愈大，感覺全身似乎只剩下這個焦點，旁人羨慕或開玩笑時，雖然我一笑置之，但有時候忍不住會問自己，難道我這個人只有胸部嗎」，讓她開始改穿寬鬆衣服，想要遮掩身材。

除了不想成為注目焦點，胸部太重引發的疼痛也為安德魯斯帶來許多困擾，讓她無法好好運動、跳舞，有時甚至會因為壓迫感太重無法入眠，所以今年2月終於去動縮胸手術，成功穿上夢寐以求的32C胸罩。

安德魯斯開心在TikTok分享縮胸後的新生活，「我的脖子、肩膀、背部終於不痛了，出門前也不用特別思考可以穿什麼衣服，走進店裡感受竟然如此平靜」，開心終於可以自在做自己。改變人生的影片後來獲得約68萬人次觀看，雖然有部分網友覺得可惜，但大部分網友都對她的轉變給予支持。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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