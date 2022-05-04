5月9日停不了火！俄駭人計劃曝光　內部消息揭：最少再打4個月

▲俄羅斯內部消息指出，烏俄戰爭可能至少還會持續4個月，直到9月才結束，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

儘管此前有消息指出，俄羅斯可能最快會在5月9日的勝利日上宣布撤離烏克蘭，不過烏克蘭國防部最近援引俄軍內部洩露出來的消息稱，普丁的侵略行動可能還會持續約4個月，直至9月份才結束，而且俄國還有一個更駭人的計劃，即在2030年前，將他們在南部佔領的烏克蘭領土一併納入俄羅斯。

據《鏡報》報導，烏克蘭國防部此前曾在3月中旬指出，俄羅斯要求其武裝部隊加快侵略腳步，以期在5月9日的勝利日宣布打贏烏克蘭的消息，並在馬力波（Mariupol）舉行勝利日遊行。不過，烏克蘭最近取得俄軍內部流出的消息後，改口聲稱俄羅斯的「特別軍事行動」最快將在2022年9月結束。

烏克蘭也在3日指出，馬力波的俄軍也在積極進行清理活動，動用了3個「移動式火葬場」來焚燒當地的屍體。另外，克里米亞（Crimea）所謂的「首長」克留奇科夫（Oleg Kryuchkov）宣布，俄國計劃在2030年前，將克里米亞等烏克蘭南部領土一併納入俄羅斯，以便這些地方能「進一步融入俄國經濟空間」。

位於赫爾松（Kherson）的港口城市格尼奇斯克（Henichesk），據稱也在上個週末出現了俄國委任的「新政府」，自稱是「市議會主席」的克洛奇科（Andriy Klochko）在當地升起了一面俄羅斯國旗。